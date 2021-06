Laëtitia Milot (Liés pour la vie) : "Grâce à ce film, j'ai une autre vision du pardon"

À l'affiche de "Liés pour la vie", disponible sur Salto après sa diffusion sur TF1, Laëtitia Milot incarne Lucie, l'héroïne au destin brisé de son propre roman publié en 2017. Nous avons eu la chance de rencontrer l'actrice pour qu'elle nous raconte cette histoire, le casting qui l'entoure, la matière personnelle qu'elle a mise dans le personnage de Lucie...

Un nouveau rôle pour Laëtitia Milot

À bientôt 40 ans, Laëtitia Milot est une personnalité bien connue du public français. Ex-mannequin, égérie, auteure de romans et de livres plus personnels, l'actrice de Plus belle la vie entre 2004 et 2018 est titulaire d'une riche carrière à la télévision, navigant à son aise entre différents téléfilms et séries, s'autorisant aussi des incursions, du côté de la chanson par exemple, avec un single en 2019 aux côtés de Vincent Niclo. Boulimique de travail, elle est le 7 juin 2021 à l'affiche de Liés pour la vie, fiction diffusée sur TF1 et adaptée de son propre roman éponyme publié en 2017. Deux épisodes de 45mn chacun pour raconter le drame d'une vie, puis une renaissance émouvante.

Liés pour la vie ©François Roelants/Merlin Production

Une histoire de résilience et d'espoir

Liés pour la vie raconte l'histoire de Lucie, cavalière de très haut niveau qui rêve des Jeux olympiques. Mais son destin va être bouleversé par un grave accident de la route, auquel elle survit mais en y perdant l'usage de ses jambes. Maintenant en fauteuil roulant, contrainte de faire le deuil de ses rêves, ne sachant pas même si elle remontera un jour à cheval, elle va rencontrer Marc (François Vincentelli), un homme attentionné qui veut l'aider à reprendre goût à la vie. Mais cet homme n'arrive pas dans sa vie par hasard, puisqu'il est impliqué dans l'accident de la route dont Lucie est la victime...

Entourée notamment de Cristiana Reali et Antoine Duléry, Laëtitia Milot porte ce téléfilm plein de tendresse où se résolvent une crise familiale, une amicale, et une amoureuse aussi. On a donc voulu savoir comment s'était fait le passage des mots du livre aux images du téléfilm, la proximité des membres du casting, et ce qu'elle a voulu transmettre avec cette histoire : de l'espoir, du pardon, de l'amour...