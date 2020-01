Le Plan Culte de Manu Payet : Fight Club, Rick & Morty, un film X…

Vous avez aimé ? Partagez :

Manu Payet est en ce moment à l’affiche de « Selfie ». Il est un homme de spectacle tout-terrain, puisqu’on le voit réussir au cinéma, sur les planches ou encore à la télévision, et on a voulu tester son humour et sa répartie en direct. Nous l’avons rencontré dans le cadre de la sortie de « Selfie », et nous l’avons soumis à notre Plan Culte. On n’a pas été déçus du voyage…

On l’avoue sans rougir, Manu Payet est un des chouchous de la rédaction. Acteur, réalisateur, scénariste, humoriste, animateur de télévision et de radio, il est sur tous les fronts. Au cinéma, on l’a vu pour la première fois en 2006 dans Comme t’y es belle, puis ensuite dans un bon nombre de comédies comme notamment Tout ce qui brille et Nous York, ou encore Budapest, dont il a co-écrit le scénario. Une présence continue qui en fait un visage bien connu du public français, et aussi un artiste apprécié par la profession, ce qui lui vaut de présenter les Césars 2018.

Il est aussi un comédien de stand-up, un exercice qu’il maîtrise à la perfection comme il l’a récemment montré avec son spectacle Emmanuel, dont les premières représentations ont eu lieu en 2017.

Manu Payet, le plus culte des Plans Cultes

Il est actuellement à l’affiche de Selfie, un film à sketchs sur les technologies numériques et leur emprise sur les individus. Un film étonnant, sorte de Black Mirror à la française, en mois sombre et plus drôle, mais avec autant de matière à réflexion. Manu Payet y joue Romain, un homme qui ne peut s’empêcher de suivre à la lettre toutes les recommandations de produits proposés par les algorithmes. Dans le cadre de la promotion du film, nous l’avons rencontré pour lui demander quelle était sa filmographie « culte ». Le film culte de son enfance, celui qu’il n’a jamais vu, celui dans lequel il aimerait vivre, celui dont la fin lui a échappé…

Ravi de se prêter au jeu, Manu Payet nous a réservé quelques pépites dans ses réponses, et a parfaitement géré un appel téléphonique en pleine interview ! On n’en dit pas plus et on vous laisse découvrir son Plan Culte, à voir en tête d’article.