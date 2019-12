Le Roi Lion : le directeur photo du film nous raconte le making-of

Vous avez aimé ? Partagez :

À l’occasion de la sortie en Blu-ray et DVD du film « Le Roi Lion », nous avons eu la chance de discuter avec le directeur photo Caleb Deschanel qui est revenu pour nous sur la fabrication de ce film hors normes.

Le Roi Lion, le remake live action du dessin-animé classique de Disney, a été l’un des plus gros succès de l’année au box-office avec 1.65 milliards de dollars récoltés à travers le monde, soit le 7ème plus gros succès de tous les temps.

Si l’histoire restait en tout point similaire à l’oeuvre originale, la réalisation de Jon Favreau était quant à elle à couper le souffle, avec des images ultra réalistes, et des animaux plus vrais que nature (ce qui a d’ailleurs déstabilisé de nombreux spectateurs au moment des scènes chantées).

Le tournage hors normes de ce film s’est fait uniquement en studio, en réalité virtuelle, avec des caméras pilotées par des joysticks qui se promenaient dans un décor virtuel. Pour la première fois de sa carrière, le directeur photo émérite Caleb Deschanel (L’Étoffe des Héros, The Patriot, La Passion du Christ) a travaillé dans ces conditions exceptionnelles, et nous fait partager son ressenti sur cette expérience hors du commun.

Comment fait-on pour recréer la réalité ?

Nous sommes allés en Afrique pendant deux semaines, et nous avons tourné beaucoup d’images sur place. Ça nous a permis de trouver les bases de notre film, et de trouver comment rendre « réelles » les images du long-métrage. Nous avons traversé le Kenya à la recherche des animaux, nous nous sommes rapprochés au plus près de la faune, pour voir comment ils vivaient et interagissaient avec leur environnement, ça nous a beaucoup aidés de les voir évoluer dans leur milieu naturel. Nous nous sommes appuyés sur ça pendant les un an et demi de production du film.

Comment Jon Favreau vous a-t-il convaincu ?

La première fois que j’ai rencontré Jon Favreau et qu’il m’a parlé du film, j’avais très peur que ça soit quelque chose de très technique et ennuyeux mais il m’a convaincu en me disant qu’il m’avait choisi justement pour mon expérience sur du cinéma réel. Il voulait que j’apporte mes connaissances, moi qui n’avais travaillé qu’avec le réel.

Avez-vous travaillé avec des nouveaux outils ?

Les outils étaient similaires à ceux auxquels j’étais habitué à la différence près que je pouvais bouger les caméras avec un joystick et les mettre exactement là où je les voulais ! Tout ce qui nous manquait sur le plateau c’était la sensation de chaleur du soleil, la transpiration et la poussière dans le visage (rires) ! La liberté que nous avions sur le plateau était immense puisque nous tournions en réalité virtuelle. Nous pouvions tout choisir, jusqu’à la position du soleil et des nuages dans le ciel, c’était fantastique. Et surtout nous pouvions refaire des prises avec différentes lumières encore et encore simplement en appuyant sur un bouton, ce qui est impossible dans la réalité. Nous étions maîtres de la météo.

En outre, Caleb Deschanel nous a également confié avoir énormément travaillé la lumière pour accentuer les émotions et les personnalités des animaux, notamment Scar, qui est un personnage de l’ombre.

Si vous souhaitez en découvrir plus sur le making-of du Roi Lion, nous ne pouvons que vous conseiller de regarder cette vidéo très complète sur les secrets de fabrication du film. Nous y voyons notamment Caleb Deschanel travailler avec son casque de réalité virtuelle aux côtés de Jon Favreau :

Le Roi Lion est disponible en Blu-ray et DVD depuis le 22 novembre.