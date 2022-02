Liam Neeson (Blacklight) : "Il y a des sensations fortes et de l'action qui s'ancrent dans une intrigue politique"

Liam Neeson reprend les armes dans "Blacklight" ! À l'occasion de la sortie du thriller de Mark Williams, l'acteur a répondu à nos questions, faisant notamment le parallèle entre le personnage qu'il incarne et le célèbre Bryan Mills de la trilogie "Taken".

Blacklight : scandale au FBI

Deux ans après The Good Criminal, Liam Neeson retrouve le réalisateur Mark Williams pour Blacklight. Après avoir incarné un cambrioleur en quête de rédemption, le comédien est cette fois-ci du bon côté de la loi. Dans ce thriller, l'acteur prête ses traits à Travis Block, un agent du FBI faisant office de dernier recours lorsqu'une situation devient incontrôlable.

Lorsque ses supérieurs lui demandent de faire taire son collègue Dusty Crane (Taylor John Smith), quitte à employer la manière forte, Travis Block découvre que la jeune recrue est sur le point de dévoiler des informations compromettantes sur les méthodes de l'agence fédérale. Il réalise que ses employeurs pourraient l'avoir trahi. Alors qu'il se tourne vers la journaliste Mira Jones (Emmy Raver-Lampman) pour révéler le scandale, Block est pris en chasse et met tout en oeuvre pour protéger sa famille.

Travis Block (Liam Neeson) - Blacklight ©Metropolitan Filmexport

Le film marque également les retrouvailles entre Liam Neeson et Aidan Quinn, après Michael Collins et Sans identité. Claire van der Boom complète la distribution.

Rencontre avec Liam Neeson

Pour la sortie de ce long-métrage où il reprend les armes, l'acteur a répondu à nos questions. Il a notamment pointé les similitudes entre Travis Block et Bryan Mills, le héros de la trilogie Taken. Comme ce personnage emblématique, l'agent du FBI a raté sa vie de famille et tente de se rattraper. Et comme son prédécesseur, Travis Block va faire preuve de compétences particulières, acquises au cours d'une longue carrière.

Blacklight est à découvrir au cinéma dès le 23 février 2022. Découvrez notre interview vidéo de Liam Neeson en tête d'article.