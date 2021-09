Linh-Dan Pham (Blue Bayou) : "C'est un peu ma vie aussi"

Dans les salles le 15 septembre après un passage à Deauville où il remporta le Prix du public, "Blue Bayou" met en scène un homme qui risque d'être expulsé du pays où il a toujours vécu. Nous avons rencontré Linh-Dan Pham qui nous parle de ce film émouvant. Vidéo en une d'article.

L'émouvant Blue Bayou

Dans Blue Bayou, Antonio, un homme d'origine coréenne, apprend du jour au lendemain qu'il risque d'être expulsé. Pourtant, voilà plus de trente ans qu'il vit sur le sol américain après avoir été adopté quand il était enfant. Il est marié à Kathy (Alicia Vikander), attend avec elle un enfant, et fait ce qu'il peut pour subvenir aux besoins de sa famille. Ensemble, ils vont devoir se battre pour qu'il puisse rester dans ce pays en prouvant qu'il est "utile à la société". Durant son parcours difficile, il fait la rencontre de Parker (Linh-Dan Pham), une femme d'origine vietnamienne qui va l'aider à renouer avec ses racines.

Blue Bayou ©Universal

Blue Bayou est un film très émouvant. Presque trop. Durant tout le long-métrage les difficultés s'enchaînent et s'accumulent pour Antonio. Et ce jusqu'à un final bouleversant. Un film qui touche et pour lequel on laisse aisément quelques larmes (voir notre critique).

Un film personnel pour Justin Chon et Linh-Dan Pham

Réalisé par Justin Chon, Blue Bayou est un film indépendant qui a donc été tournant en peu de jours. Présente au festival de Deauville (où le film remporta le Prix du public), nous avons rencontré Linh-Dan Pham pour qu'elle nous parle de cette expérience. Elle évoque avec nous ce désir du cinéaste de représenter des personnages asiatiques et toutes les communautés présentent en Amérique, et comment elle s'y retrouve dans cette histoire. La comédienne étant arrivée en France à l'âge d'un an.

"Il y a des affinités avec Parker. Elle est arrivée aux Etats-Unis, moins jeune que moi, mais elle est donc ce qu'ils appellent la deuxième vague d'immigration. Dans ma famille, on voulait que je garde la langue maternelle. Donc on parlait vietnamien à la maison, et à l'école je parlais français."

Blue Bayou ©Universal

Elle évoque également un tournage intense, lié en partie au fait que Justin Chon est à la fois devant et derrière la caméra, ainsi que sa rencontre courte mais marquante d'Alicia Vikander.

L'interview est à découvrir dans la vidéo en une d'article. Blue Bayou est à voir dans les salles le 15 septembre.