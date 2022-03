Lucie Lucas et Loup-Denis Elion (Clem saison 12) : "On a des personnages qui ont envie de prendre un nouveau départ"

Nous avons eu la chance de discuter avec Lucie Lucas et Loup-Denis Elion, les acteurs de la série "Clem" sur TF1. La chaîne lance la diffusion de sa saison 12 ce lundi 28 mars. Et une chose est sûre, de nombreux rebondissements attendent les téléspectateurs : un déménagement, une entrée en sixième et le retour d'un ancien personnage...

Plein de changements dans la saison 12 de Clem !

Lucie Lucas est de retour dans la peau de Clémentine Boissier pour une saison 12 de Clem sur TF1. Elle est accompagnée de Loup-Denis Elion qui incarne Matthieu. Ce dernier avait déjà pris ses quartiers dans la précédente saison. Ensemble, ils forment un couple épanoui et ils vont enfin emménager ensemble et tenter de former une famille recomposée heureuse. Mais tout n'est pas si simple... Dans cette nouvelle saison composée de six épisodes, on retrouvera donc Val (Thomas Chomel) et Izia (Lily Nambininsoa), mais également Emma (Elina Solomon) qui va rentrer en sixième. Tout ce petit monde va devoir s'habituer au rythme du petit Jules.

Bien évidemment, les téléspectateurs retrouveront Michel (Jean Dell), fraîchement retraité, ainsi que Marie-France (Carole Richert). Il y aura également des petits nouveaux ! François-David Cardonnel arrive dans le programme. Il se glisse dans la peau de Jérôme, incarné anciennement par Benoît Michel. Le père d'Emma va venir semer la zizanie dans la petite famille et va provoquer Matthieu, qui aura du mal à garder son calme. Une autre actrice rejoint le casting. Il s'agit d'Helena Noguerra. Elle sera Iris Kahn, une prof d’art charismatique et venimeuse qui va tenter de prendre le dessus sur Val. Pour finir, on retrouvera également Agustín Galiana (Adrian), qui sera un peu plus discret et se plongera dans les affaires de son défunt père.

Clem ©TF1 Production

Des sujets chers aux acteurs

La saison 12 de Clem va donc introduire de nouvelles thématiques qui sont importantes aux yeux des acteurs. Lors de notre entretien, Lucie Lucas a mentionné le fait que le sujet du harcèlement sera exposé sous un autre angle, notamment grâce au personnage incarné par Helena Noguerra. Cette prof d'art va se montrer très envahissante avec le jeune Val en usant de son autorité. En parallèle, le thème de la famille recomposée va être approfondi, à travers les yeux de la petite Emma. Elle va faire vivre un calvaire à Matthieu et sa détresse va se traduire par un comportement très inhabituel.

Clem ©TF1 Production

La comédienne a également une petite fille qui a fait sa rentrée en sixième et il était important pour elle d'exposer les difficultés que peuvent rencontrer les enfants en arrivant au collège. Dans cette nouvelle saison, la jeune fille va évoluer et son entourage, ainsi que ses camarades, auront beaucoup d'importance dans son développement. L'arrivée de Jérôme va venir tout perturber et il va falloir jongler avec les émotions et réactions de chacun. La saison 12 de Clem va donc mettre en lumière certains problèmes quotidiens qui risquent de parler à beaucoup de monde. Encore une fois, avec de la bienveillance, de la patience et pas mal d'efforts, la petite famille arrivera tout de même a insuffler une ambiance "good vibes" sur TF1 à partir de ce lundi 28 mars. Les épisodes de cette nouvelle saison seront également disponibles sur Salto.