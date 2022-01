Marc Ruchmann (Manipulations) : "C'était un challenge d'incarner ce personnage"

La mini-série "Manipulations" arrive le 10 janvier sur France 2. Porté par Marine Delterme et Marc Ruchmann, ce thriller haletant traite de l'emprise conjugale. Le comédien nous en dit plus sur son rôle complexe, bien loin de son personnage dans la série "Plan Cœur".

Manipulations : l'emprise d'un pervers narcissique

France 2 diffuse la série Manipulations composée de six épisodes, qui s'annonce comme le thriller à ne pas manquer. Cette nouvelle fiction est écrite par Jeanne le Guillou et Bruno Dega (Gloria, Ils étaient 10). On suit ici l'histoire de Maud, incarnée par Marine Delterme. C'est une businesswoman et mère de famille accomplie. Elle fait la rencontre d'un homme plus jeune, prénommé Mathias.

Maud est comblée par cette nouvelle histoire d'amour et ne voit pas ce qu'il se trame. Son fils va alors commencer à se renseigner à propos de Mathias. Il comprend rapidement que sa mère est tombée sous l’emprise d’un dangereux manipulateur. Ce dernier, à la personnalité bien complexe, est incarné par Marc Ruchmann. Connu pour son rôle de Julio dans Plan Cœur sur Netflix, l'acteur change d'ambiance et se glisse dans un rôle plus psychologique.

Manipulations ©France TV / Storia TV

Rencontre avec Marc Ruchmann

Qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario de Manipulations ?

Ce qui m'a plu, c'est de pouvoir parler de ce sujet à travers un thriller. Pour un acteur, c'est une partition très intéressante. C'est un rôle qu'on ne m'avait pas proposé jusque-là. La série rend le sujet accessible pour le public et le tout est très bien écrit. Ce n'est pas manichéen avec le méchant d'un côté et la gentille de l'autre. C'est très nuancé et c'était très intéressant à jouer.

Comment qualifieriez-vous votre personnage, Mathias ?

Je dirais : pervers narcissique. Mais je crois que c'est au-delà de ça, je pourrais dire sociopathe. Ce personnage pousse tous les curseurs, il va très loin. Le terme pervers narcissique est très large, aujourd'hui c'est même un peu fourre-tout. Effectivement, il y a plein de cas différents et lui il va au-delà de ça et ce personnage a un gros problème psychiatrique.

Manipulations ©France TV / Storia TV

Avez-vous eu une certaine appréhension à incarner ce personnage complexe ?

C'était un challenge, vu que c'est un premier rôle avec Marine Delterme. Cela faisait un petit moment que je n'avais pas eu de premier rôle où cela repose sur mes épaules. Il faut qu'on croit en ce personnage pour pouvoir faire exister ce couple. Il y a beaucoup de moments où mon personnage rentre dans des explications, pour se faire pardonner et manipuler. Donc ce sont de gros dialogues et monologues. Il fallait être très précis. C'était vraiment un challenge, il n'y avait pas de peur ni d'appréhension.

Comment s'est passé le tournage avec Marine Delterme ?

Nous faisions extrêmement confiance au réalisateur, Marwen Abdallah. Il a trouvé un très bon équilibre pour nous deux. On a des fonctionnements assez similaires, c'était très naturel et productif. Nous avons tourné des scènes très marquantes. Lorsque l'on prenait un peu de recul, on se rendait compte que tout était très violent, les mots sont comme des coups.

Manipulations est à suivre sur France 2 à partir du 10 janvier. Découvrez ci-dessous la bande-annonce.