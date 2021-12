Marie Gillain (Mystère) : "C'était un voyage humain extraordinaire"

À l'affiche de "Mystère", film familial basé sur des faits réels et qui propose une fable humaniste au travers de la relation entre l'homme et l'animal, Marie Gillain signe son retour, cinq ans après son dernier rôle sur grand écran. À cette occasion, on l'a rencontrée pour évoquer avec elle des souvenirs de tournages : son premier film en 1991 et sa rencontre avec Gérard Depardieu, l'expérience d'un film comme "Le Bossu", et ce qui la conduit aujourd'hui à s'investir dans des films comme "Mystère".

Marie Gillain, de retour au cinéma dans Mystère

Après cinq ans d'absence sur grand écran et un dernier rôle dans Mirage d'amour avec fanfare, l'actrice Marie Gillain est de retour dans le film Mystère de Denis Imbert, aux côtés notamment de Vincent Elbaz et de la jeune actrice Shanna Keil. Ensemble, ils racontent une histoire peu commune, celle d'une petite fille (Shanna Keil) endeuillée par la mort de sa mère, et murée dans le silence. Alors que le père (Vincent Elbaz) et la fille emménagent dans un petit village du Cantal, ils vont recueillir ce qui leur apparaît être un chiot. Nommé Mystère, celui-ci va vite se révéler être un loup. Dans ce film, Marie Gillain incarne Anna, une vétérinaire en poste à l'Office national des forêts, et qui va se lier au père et à sa fille.

Des souvenirs...

Avec un premier rôle en 1991 dans Mon père, ce héros de Gérard Lauzier, Marie Gillain a plongé dans le grand bain du cinéma français, pour ne plus jamais le quitter. Un début à l'écran qui est aussi la rencontre avec un géant du cinéma français, Gérard Depardieu, et qu'elle raconte avec enthousiasme.

Première rencontre de jeune comédienne, qui n'a jamais rien fait, avec Gérard Depardieu ! Qui est juste l'acteur le plus merveilleux qu'on puisse avoir en France, à la fois un monstre de charisme et un être totalement poétique, désarmant d'humanité, plein de contradictions... Ce n'est pas pareil de rencontrer Gérard quand vous avez 16 ans, que si vous en aviez 30 ou 25. J'aurais beaucoup plus tremblé !

Autre film évoqué, Le Bossu. Un grand film de cape et d'épée où elle joue avec Daniel Auteuil et Fabrice Luchini. Un tournage dont elle se souvient comme celui où elle a découvert que le cinéma était aussi un terrain d'affrontement d'egos. Mais un film qui était aussi une expérience surprenante, avec un réalisateur enjoué et apparemment détaché, alors qu'il s'agissait d'une production de très gros calibre, avec des enjeux importants.

Et du challenge humain

Pour Mystère, second long-métrage de Denis Imbert après Vicky, elle s'est inscrite dans ce projet parce que le challenge humain lui plaisait. Et aussi parce qu'aujourd'hui, elle favorise les projets où ses personnages lui ressemblent. Une manière de joindre son activité professionnelle à ses engagements personnels, pour celle qui raconte avoir depuis toujours un rapport très fort à la nature et un profond respect de la vie animale.