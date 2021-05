Matthias Schoenaerts (Sons of Philadelphia) : "dans certains quartiers ta vie peut se terminer"

Matthias Schoenaerts est à l'affiche de "Sons of Philadelphia" à partir du 26 mai. Dans ce polar il tente de sortir du milieu du banditisme que lui impose son cousin. À l'occasion de la sortie du film, il nous parle de son expérience aux Etats-Unis.

Matthias Schoenaerts, de De Rouille et d'os à Sons of Philadelphia

Si les plus cinéphile ont pu découvrir Matthias Schoenaerts dans Bullhead (2011), pour la majorité, la révélation s'est faite avec De rouille et d'os (2012). Depuis, l'acteur belge a enchaîné les productions francophones et internationales. Tournant pour Alice Winocour dans Maryland, donnant la réplique à Tom Hardy dans Quand vient la nuit, ou à Charlize Theron dans The Old Guard, ou encore portant le film Loin de la foule déchaînée de Thomas Vinterberg. Une carrière riche et variée qui se poursuit avec Sons of Philadelphia.

Un polar dramatique et réaliste

Avec Sons of Philadelphia Matthias Schoenaerts revient au polar. Mais pas n'importe lequel. Un film réalisé par le français Jérémie Guez dans le style de James Gray. Ainsi, pour le comédien, le long-métrage se rapproche davantage du drame familial, voire de la tragédie grecque que du pur film de gangster. En effet, ici, la violence est bien plus intériorisée et les fusillades se font rares.

Peter (Mathias Schoenaerts) - Sons of Philadelphia ©The Jokers

Un style réaliste qui a marqué l'acteur, qui a justement connu la vie à Philadelphie, comme il nous l'explique en interview (vidéo en une). En effet, il a eu plusieurs fois l'opportunité d'aller faire des graffitis aux États-Unis et est retourné à Philadelphie il y a deux ans. Là-bas il a pu voir une grande pauvreté dans des quartiers entiers, ce qui explique une certaine culture du banditisme. Pour lui, la seule solution est évidente, celle de basculer dans l'illégalité. "Soit tu deviens accro à la drogue pour t'échapper, soit tu commences le business. Mais il n'y a rien entre les deux".

Ainsi le danger est ambiant. Et plusieurs fois il senti que sa vie pouvait se terminer en un instant. "Deux fois j'ai senti que je devais être malin et me casser d'ici. Très bizarre comme sensation".

Sons of Philadelphia est à découvrir dans les salles à partir du 26 mai 2021. Découvrez ici la bande-annonce.