Mélanie Thierry (La Vraie famille) : "J'ai été bouleversée et émue comme rarement"

Actuellement à l'affiche de "La Vraie famille", l'actrice Mélanie Thierry bouleverse dans le rôle d'une mère d'accueil. Nous avons eu la chance de la rencontrer, en compagnie du réalisateur du film Fabien Gorgeart, pour parler de ce drame familial solaire et émouvant.

La Vraie famille, un drame familial solaire

Actuellement au cinéma, La Vraie famille est un drame familial émouvant, qui s'attache à montrer le quotidien d'une famille d'accueil. Plus précisément, le nouveau long-métrage de Fabien Gorgeart, quatre ans après Diane a les épaules, dresse le portrait d'Anna, une mère de famille qui a accueilli dans son foyer le petit Simon alors qu'il avait 18 mois, et dont le père n'avait pas pu assumer la charge après le décès de sa mère.

La Vraie famille ©Diaphana Distribution

Aujourd'hui âgé de 6 ans, Simon (Gabriel Pavie) coule des jours heureux avec Anna (Mélanie Thierry) et Driss (Lyes Salem), et les deux enfants qu'ils ont eus ensemble, Jules et Adrien. Mais le père de Simon, Eddy (Félix Moati), prêt de nouveau à assurer son rôle de père, va demander à retrouver son fils. Une procédure normale mais qui va logiquement bouleverser Anna.

Rencontre avec Mélanie Thierry et Fabien Gorgeart

Dans ce film solaire sur une famille qui, d'une certaine manière, est déchirée, Mélanie Thierry réussit une grande performance, délivrant une très belle émotion. Elle qui est devenue la mère "d'accueil" de Simon, avec qui ils ont tous vécu des moments heureux, se retrouve bouleversée par le prochain départ de l'enfant, qui lui-même préfère rester dans cette famille plutôt que rejoindre son père. Mais elle n'a pas le droit de le retenir, même si elle estime intimement qu'elle est plus à même qu'Eddy d'offrir à l'enfant ce dont il a besoin...

Anna (Mélanie Thierry) - La Vraie famille ©Diaphana Distribution

Nous avons eu la chance de rencontrer Fabien Gorgeart et Mélanie Thierry et de pouvoir leur poser quelques questions sur ce très beau film, qui émeut autant qu'il donne à réfléchir sur la réalité méconnue des familles d'accueil (interview vidéo en tête d'article).