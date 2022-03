Muriel Robin (En corps) : "C'est un cadeau d'être drôle, surtout en ce moment"

Muriel Robin incarne une femme dévouée aux artistes qu'elle accueille dans sa grande propriété dans "En corps". À l'occasion de la sortie du nouveau film de Cédric Klapisch, nous avons eu la chance d'échanger avec l'actrice sur son personnage profondément attachant, ainsi que sur son parcours.

En corps : la renaissance par la danse

Après la viticulture avec Ce qui nous lie, Cédric Klapisch consacre son nouveau film à la danse. Porté par Marion Barbeau, ici dans son premier rôle au cinéma, En corps raconte l'histoire d'Élise, une ballerine qui se blesse sur scène à la suite d'une désillusion sentimentale. La jeune femme se voit alors conseiller de renoncer à sa passion pour éviter de lourdes conséquences physiques.

En corps ©STUDIOCANAL

Pour faire le point sur sa vie et se ressourcer, Élise décide d'aller se mettre au vert en suivant Sabrina (Souheila Yacoub) et Loïc (Pio Marmaï), un couple qui s'installe temporairement en Bretagne pour cuisiner dans la propriété de Josiane (Muriel Robin). Cette dernière accueille de nombreux artistes dans sa grande résidence. Elle leur offre ainsi un large terrain d'expression pour créer et s'entraîner.

C'est dans ce cadre chaleureux qu'Élise fait connaissance avec le chorégraphe Hofesh Shechter et sa troupe. En les observant travailler, l'héroïne va progressivement surmonter ses doutes et ses peurs, pour se remettre à danser.

Rencontre avec Muriel Robin

Après plusieurs rôles dramatiques à la télévision, notamment dans Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi et la mini-série Mon ange, Muriel Robin fait donc son retour au cinéma. Avec le personnage spontané, bienveillant et profondément touchant de Josiane, la comédienne retrouve un registre plus léger. Pour la sortie du long-métrage de Cédric Klapisch, nous avons eu la chance d'échanger avec l'actrice.

En corps ©STUDIOCANAL

Du don de faire rire à son influence dans le paysage humoristique, en passant par son besoin d'alterner entre des projets comiques et d'autres plus sérieux, Muriel Robin s'est confiée sur son parcours, ses envies pour l'avenir et sa plus grosse crainte sur scène. Elle a également évoqué ses points communs avec son personnage dans En corps, à commencer par l'énergie et la gouaille qu'elle et Josiane partagent.

Découvrez notre rencontre avec Muriel Robin dans la vidéo en tête d'article. En corps est à découvrir au cinéma dès le 30 mars 2022.