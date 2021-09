Nathalie Cerda (Les Invisibles) : "Le personnage de Marijo je l'ai construit de A à Z"

Nathalie Cerda est à l'affiche de la série "Les Invisibles" aux côtés de Guillaume Cramoisan sur France 2. La série a débuté depuis le 8 septembre et la comédienne a déjà marqué les esprits en incarnant Marijo, une femme au fort caractère. Elle nous en dit plus sur son personnage.

France 2 a lancé sa nouvelle série policière Les Invisibles, avec Guillaume Cramoisan et Nathalie Cerda à l'affiche. Les premiers épisodes de cette nouvelle fiction sont arrivés en tête d'audience en attirant en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs, ce qui représente 19,1% de part d'audience. On y suit quatre membres d'une brigade de police prêts à tout pour retrouver l'identité de personnes décédées afin de leur éviter de finir à la fosse commune. Ils travaillent dans l'ombre en s'occupant de dossiers pas très importants aux yeux de la police. Ensemble, ils forment une équipe de choc et doivent composer avec les caractères de chacun.

Et ce n'est pas si simple de s'imposer face à Marijo, la doyenne de l'équipe, incarnée par Nathalie Cerda. La comédienne, déjà connue pour ses rôles à la télévision dans Engrenages, et Un village français mais aussi au cinéma dans Vatel ou Le Petit Nicolas, s'est confiée sur son personnage dans la série Les Invisibles.

Marijo (Nathalie Cerda) - Les Invisibles ©STORIA TELEVISION - FTV

Ça vous a plu d'incarner Marijo, ce personnage qui a de la gouaille ?

J'ai adoré jouer ce personnage dans Les Invisibles. Elle est brute de pomme, sans filtre, et elle dit tout ce qu'elle pense. Je trouve ça génial. C'est un personnage très agréable à incarner car elle peut absolument exprimer tout le fond de sa pensée. Puis, Marijo est attachante malgré tout, car elle a vécu des événements malheureux, comme la perte de son fils et elle s'occupe parallèlement de ses deux petites-filles.

Marijo est-elle un peu jalouse de sa jeune collègue Duchesse ?

C'est un peu comme ça que je l'ai jouée. Marijo s'est toujours battue dans sa vie. L'arrivée de cette jeune femme, Duchesse (Déborah Krey), fraîchement sortie de l'École des Officiers qui est directement propulsée comme Lieutenant, lui reste en travers. Je trouve ça intéressant qu'il y ait des conflits dans une brigade. Marijo marche au mérite, car elle est de la vieille école. Elle reproche à Duchesse de ne pas avoir assez de connaissances et d'expériences sur le terrain.

Les Invisibles ©STORIA TELEVISION - FTV

Avez-vous des traits en communs avec ce personnage ?

On a forcément des points communs avec le personnage que l'on incarne. Mais je ne suis pas comme Marijo dans Les Invisibles, loin de-là. Je n'ai pas la même coupe de cheveux et je ne m'habille pas du tout comme ça ! Ce personnage je l'ai construit de A à Z. J'ai un peu le même humour qu'elle, toujours un peu piquant ou cassant. Mais c'est ce qui me plaît aussi dans ce personnage, le côté premier degré et sans filtre.

Est-ce différent de jouer en équipe ?

La seule flic que j'ai incarnée dans ma carrière était très solitaire et donnait un peu des ordres. Donc ici, c'est une tout autre ambiance. C'est un quatuor, avec un vrai travail choral et c'était très intéressant. Nos personnages sont extrêmement différents. C'est sûr que dans la vie ces gens-là ne se seraient jamais rencontrés, car ils n'ont rien à voir. Cependant, il se trouve qu'ils ont un point en commun : celui d'avoir vécu une histoire douloureuse. Et, finalement, il y a une vraie amitié qui finit par se créer, malgré leurs quelques différents.

Les Invisibles ©STORIA TELEVISION - FTV

Les Invisibles est une série pas comme les autres ?

La série Les Invisibles sort un peu des sentiers battus et traite un sujet important. Ce quatuor est formé par des personnages qui sont très proches des gens et de la vie. Ils ne sont pas des héros et ne cherchent pas à l'être. C'est une brigade très humaine qui résout des enquêtes auxquelles personnes ne s'intéressent.

Les Invisibles est diffusée sur France 2 depuis le 8 septembre.