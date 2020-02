N***e ta mère Christopher Nolan ! Le Plan Culte de Florence Foresti part en live

Vous avez aimé ? Partagez :

À l’occasion de la sortie en salles de la comédie « Lucky » le 26 février, nous avons parlé films cultes avec Florence Foresti, Michaël Youn et Alban Ivanov. Et évidemment, c’est (un peu) parti en live ! Découvrez la vidéo ci-dessus.

Quand on rencontre, en même temps, Michaël Youn, Florence Foresti et Alban Ivanov, ça ne peut que faire des étincelles. Ce trio d’enfer est à l’affiche ce mercredi 26 février de la comédie Lucky, mise en scène par Olivier Van Hoofstadt, qui n’est autre que le réalisateur du cultissime Dikkenek.

À l’occasion de la sortie du film, nous leur avons proposé un Plan Culte, qui s’est parfaitement déroulé jusqu’à ce que l’on évoque Inception de Christopher Nolan. On ne vous spoilera rien, et on vous laisse découvrir la séquence dans la vidéo en tête d’article.

Au fait Lucky ça parle de quoi ?

Pour s’en sortir financièrement, Willy (Alban Ivanov) et son pote Tony (Michaël Youn), endettés de naissance, ont une idée de génie : voler un chien de la brigade des stups. Mais, les choses ne se passent pas tout à fait comme ils l’avaient prévu.

La seule solution : s’associer avec Caro (Florence Foresti), une flic totalement corrompue.