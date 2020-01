Official Secrets : rencontre avec Katharine Gun et Martin Bright.

Official Secrets : rencontre avec la lanceuse d’alerte Katharine Gun et le journaliste Martin Bright

Avec « Official Secrets », Gavin Hood revient avec une précision admirable sur l’acte de bravoure de Katharine Gun. Cette ancienne employée des services secrets britanniques a tenté d’empêcher l’invasion en Irak en divulguant une note compromettante de la NSA. Le document a ensuite été publié par Martin Bright, qui officiait alors dans l’hebdomadaire The Observer. À l’occasion de la sortie du film en e-Cinéma, rencontre avec la lanceuse d’alerte et le journaliste.

En 2003, les États-Unis et l’Angleterre souhaitent intervenir en Irak. À l’époque, Katharine Gun est employée par les services secrets britanniques. Un matin, ces derniers reçoivent une note de la NSA. L’agence américaine demande de l’aide à la Grande-Bretagne afin de réunir des informations compromettantes sur certains membres du Conseil de sécurité de l’ONU. L’objectif des États-Unis : contraindre ces membres à voter en faveur de l’invasion.

Pour tenter d’empêcher le conflit, Katharine Gun décide de divulguer la note de la NSA. Le document atterrit dans les mains de Martin Bright, journaliste pour l’hebdomadaire britannique The Observer. La rédaction fait alors le choix de publier la note. Official Secrets, nouveau long-métrage de Gavin Hood (Mon nom est Tsotsi, Opération Eye in the Sky) raconte leur histoire.

Un hommage à l’acte de bravoure de Katharine Gun

En plus de détailler les moments phares qui précédèrent la publication de la note, le film dévoile le calvaire qu’a vécu Katharine Gun après s’être dénoncée. Poursuivie en justice par le gouvernement britannique, l’ex-employée des services secrets a été accusée d’être une traîtresse à sa nation, avant que les poursuites ne soient finalement abandonnées.

Cette véritable héroïne des temps modernes a subi de terribles pressions. Son mari Yasar, un immigré turc, a notamment fait l’objet de soupçons totalement illégitimes. Mais son acte de bravoure a néanmoins encouragé l’évolution du regard que l’on porte aujourd’hui sur les institutions, les organes politiques et autres agences gouvernementales.

À l’occasion de la sortie d’Official Secrets en e-Cinéma, CinéSéries a eu la chance de s’entretenir avec Katharine Gun et Martin Bright, brillamment incarnés par Keira Knightley et Matt Smith dans le long-métrage. L’occasion d’évoquer avec eux leur implication dans le projet dès le départ, la démarche quasi-journalistique du réalisateur Gavin Hood ou encore le fait de voir leur propre histoire transposée à l’écran.

Official Secrets de Gavin Hood, en e-Cinéma le 2 janvier 2020. Retrouvez en tête d’article notre interview de Katharine Gun et Martin Bright et ici notre critique de Official Secrets.