Olivier Baroux (Les Tuche 4) : "on a encore des choses à dire avec cette famille"

Olivier Baroux est de retour derrière la caméra avec "Les Tuche 4". Pour l'occasion, nous l'avons rencontré pour parler de sa vision de comédie. Retour dans notre interview vidéo (en une d'article) sur son duo avec Kad Merad, le Kamoulox, "Pamela Rose" et évidemment la saga "Les Tuche".

La comédie selon Olivier Baroux

Le public a d'abord connu Olivier Baroux en duo avec Kad Merad. Ils formaient ensemble Kad et O au début des années 2000 et proposaient sur Comédie ! des sketchs tous plus absurdes les uns que les autres. Un style influencé, pour Olivier Baroux, par les Monty Pythons, Louis de Funès ou encore Les Nuls. C'est d'ailleurs ces derniers qui l'ont motivé à monter à Paris.

C'est alors sur Oui FM qu'il a rencontré Kad. De ce duo sont nés des moments cultes comme le Kamoulox, jeu incompréhensible et pourtant écrit avec précision.

Le Kamoulox ça a toujours été écrit. Ça n'a jamais été de l'impro. Mais les gens se le sont approprié. C'est l'absurdité même et les gens sont rentrés dans ce jeu-là.

Puis, en 2003, arrive Mais qui a tué Pamela Rose ?. Une première expérience au cinéma pour Kad et O qui leur permet de continuer de développer leur amour pour l'absurdité, tout en respectant les codes d'un genre. Ici, le buddy movie avec une enquête menée par deux policiers que tout oppose. C'est avec ce même respect des codes qu'Olivier Baroux a abordé Les Tuche 4, cette fois-ci dans le genre du film de Noël.

Le succès avec Les Tuche

En effet, en 2011 sort le premier film Les Tuche, une comédie "que certains appellent potache", mais dans laquelle on retrouve ce goût pour l'absurde.

On a réussi à conserver notre dose d'absurdité. On a toujours aimé ça et on est super fiers que les gens adhèrent à ça.

Les Tuche 4 ©Pathé

Le public s'y est retrouvé puisque le premier film a engrangé plus d'1,5 millions d'entrées. Mais le succès s'est véritablement ressenti après le passage du film à la télé sur TF1. Un engouement qui a motivé toute l'équipe à faire Les Tuche 2 (4,6 millions d'entrées) puis Les Tuche 3 (5,6 millions d'entrées). Mais pour le quatrième film, il fallait encore trouver une nouvelle idée.

On est passés par mille idées qu'on affichait au mur. Les Tuche sur la Lue ? Non. Les Tuche au sport d'hiver ? Non. Les Tuche en croisière ? Non. Et à un moment donné on a parlé de la période de Noël. Et on a trouvé cette opposition entre les deux beaux-frères.

Avec cette idée Olivier Baroux a tout de même dû trouver le juste équilibre pour proposer un film familial populaire tout en gardant cet esprit absurde qui l'anime depuis ses débuts. Les Tuche 4 est à découvrir à partir du 8 décembre au cinéma.