Philippe Lacheau (Super-héros malgré lui) : "Quand je faisais des trucs sérieux ça faisait rire"

De la Bande à Fifi à "Super-héros malgré lui" en passant par "Babysitting", Philippe Lacheau revient sur son parcours et sa manière d'aborder l'humour dans notre interview spéciale King of Comedy.

La comédie façon Philippe Lacheau

Après avoir fait les beaux jours de Canal+ et Le Grand journal avec les sketchs de La Bande à Fifi, Philippe Lacheau s'est fait sa place au cinéma. D'abord avec Babysitting (2014) qu'il coréalise avec Nicolas Benamou - avant cela il était au scénario de Paris à tout prix. Une parodie de found foutage dans laquelle Philippe Lacheau se donne le premier rôle, celui d'un sympathique loser à qui il arrive tout un tas de galères. Avec plus de deux millions d'entrées en France, le comédien se révèle au grand public et prouve qu'il peut faire rire les spectateurs avec son humour "très visuel, inspiré des comédies américaines, avec des gags un peu transgressifs".

Philippe Lacheau - Super-héros malgré lui ©StudioCanal

S'en suivent Babysitting 2 (2015), Alibi.com (2017), Nicky Larson et le Parfum de Cupidon (2018) et enfin Super-héros malgré lui. Ainsi, après avoir "osé" proposer une adaptation d'un manga culte, Philippe Lacheau s'attaque au genre super-héroïque en suivant la même direction humoristique qui a fait son succès.

Encore plus loin avec Super-héros malgré lui

À l'occasion de la sortie de son nouveau film, Philippe Lacheau nous en dit plus sur sa vision de la comédie dans une interview spéciale King of Comedy. Un genre souvent critiqué en France mais dans lequel le comédien se sent parfaitement à l'aise.

Très vite je me suis orienté vers la comédie parce que même quand j'essayais de faire des trucs sérieux, je voyais qu'en fait ça faisait rire. Donc je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête et aller que vers des trucs marrants.

Mais là où Philippe Lacheau sort peut-être un peu du lot, c'est avec son envie de faire avant tout du cinéma et de s'en inspirer. Dès Babysitting les propositions visuelles étaient là, et encore plus avec Nicky Larson. Mais avec Super-héros malgré lui l'auteur peut se faire encore plus plaisir en détournant les productions DC et Marvel sans tomber dans la moquerie.

Comme on raconte l'histoire d'un acteur qui joue dans un film de super-héros, on voulait que la partie vrai film de super-héros dans notre film soit "crédible".

Super-héros malgré lui sort dans les salles le 2 février. L'intégralité de notre interview de Philippe Lacheau est à découvrir dans la vidéo en une d'article.