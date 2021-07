Présidents : interview de Anne Fontaine et Grégory Gadebois

Après "Police", Anne Fontaine revient au cinéma avec "Présidents", une comédie aux multiples dimensions, où elle dirige Jean Dujardin et Grégory Gadebois en anciens présidents de la République. Très reconnaissables mais aussi fictifs, ces personnages offrent un duo comique de premier ordre. Nous avons pu rencontrer Anne Fontaine et Grégory Gadebois et leur poser quelques questions au sujet de ce nouveau film.

Présidents : une fable contemporaine

Au cinéma le 30 juin 2021, le film Présidents est une comédie inédite, surprenante, où deux anciens présidents de la République, anciens adversaires, se retrouvent. Dans ce buddy movie "présidentiel", Jean Dujardin et Grégory Gadebois incarnent respectivement Nicolas S. et François H. Le premier s'ennuie et n'a pas entièrement tourné la page de la politique, quand le second prétend tout l'inverse, retiré dans la campagne corrézienne et occupé à tout autre chose que le pouvoir. Vraiment ? Leurs retrouvailles vont raviver des désirs, comme elles vont provoquer des malentendus, des confidences et des révélations. On rit, on s'émeut aussi, et on se demande comment cette fiction ancrée dans un monde réaliste et avec des personnages basés sur des personnalités très connues a pu venir à l'idée de son auteure Anne Fontaine.

Présidents ©Universal Pictures

Une comédie de caractères plutôt qu'un jeu d'imitation

Et si Nicolas n'était pas si sûr de lui ? Et si François n'était pas si calme ? C'est ce qu'a voulu mettre en scène Anne Fontaine, à l'aide de deux formidables comédiens suppléés par les non moins formidables Doria Tillier et Pascale Arbillot, leurs compagnes dans le film. On sent une recherche soigneuse d'un humour où se dévoile les vulnérabilités de chacun, et c'est ce que nous avons voulu creuser avec eux lors d'une rencontre à l'occasion de la sortie du film.