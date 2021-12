Qui est Suzanne Jouannet, révélée dans "Les Choses humaines" d'Yvan Attal ?

Suzanne Jouannet est la révélation du film "Les Choses humaines". Nous avons rencontré la jeune comédienne, légèrement stressée au moment de donner sa toute première interview vidéo en solo, pour parler de son premier rôle et son parcours.

À la rencontre de Suzanne Jouannet

Avec Les Choses humaines, Suzanne Jouannet, 23 ans, rentre dans la cours des grands. Un premier rôle au cinéma après avoir été repérée dans un spectacle de théâtre. Et quel rôle ! Dans le film d'Yvan Attal, adapté du roman du même nom de Karine Tuil, elle interprète Mila. La jeune femme fait la rencontre d'Alexandre (Ben Attal) et va en soirée avec lui. Le lendemain, la police arrête Alexandre car Mila l'accuse de l'avoir violée. Est-il coupable ou innocent ? La question se pose mais n'est pas le véritable sujet du film. Avec cette histoire, Yvan Attal montre les deux camps, l'enfer vécu par les uns et les autres, à commencer par Mila, dont le témoignage auprès des autorités est déjà une épreuve difficile à surmonter.

Les Choses humaines ©Gaumont

Un rôle dur et éprouvant pour Suzanne Jouannet qui provoqua chez elle un mélange de stress et d'excitation.

C'est très fort. C'est un sujet d'actualité. Ça remet plein de choses en question. Donc il y a eu les deux : l'excitation et le stress. Avec la responsabilité et la légitimité. Pour toutes les personnes qui allaient se reconnaître dans mon personnage, que je sois le plus juste possible.

Beaucoup de talent dans Les Choses humaines

Juste, Suzanne Jouannet l'est indéniablement. Elle dépasse même les attentes et va jusqu'à voler la vedette aux acteurs de renom que sont Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi ou encore Benjamin Lavernhe et Audrey Dana. Sans être de tous les plans du long-métrage, elle est celle qu'on retient à la sortie du film. Celle qui provoque notre émotion autant par ses larmes que par sa rage.

Dès lors, on oublie totalement l'inexpérience de la comédienne qui découvrait là son premier plateau de tournage. Au contraire, c'est cette fraîcheur et ce naturel qui ressort de Suzanne Jouannet. Elle est à découvrir dans les salles avec Les Choses humaines le 1er décembre.