Rencontre Julie Delpy (My Zoé) : "Très jeune j'avais envie d'une certaine liberté"

De Godard et Kieślowski à "Avengers 2", en passant par la trilogie des "Before", retour sur la carrière de la comédienne et réalisatrice Julie Delpy, à l'occasion de la sortie de son septième long-métrage "My Zoé" le 30 juin dans les salles.

Julie Delpy comédienne...

Née en 1969 à Paris, Julie Delpy a très jeune fait ses premiers pas devant la caméra. À même pas dix ans elle apparaissait dans Guerres civiles en France (1978) de François Barat, avant d'être choisie par Jean-Luc Godard pour un petit rôle dans Détective (1985). C'est ainsi, dès l'adolescence, que la fille de l'acteur Albert Delpy et de la comédienne Marie Pillet décide de se lancer.

"J'avais envie d'une certaine liberté, d'indépendance, très jeune, donc j'ai commencé à déposer ma photo dans les castings Après ça s'est fait un peu comme ça."

Dominique (Julie Delpy) - Trois Couleurs : Blanc ©MK2

Rapidement, elle se fait remarquer auprès d'auteurs majeurs tels que Godard donc, mais également Bertrand Tavernier (La Passion Béatrice en 1987), Leos Carax (Mauvais Sang en 1986) et Carlos Saura (La Nuit obscure en 1989). Mais c'est finalement le Polonais Krzysztof Kieślowski qui aida le plus Julie Delpy. Du moins pour sa future carrière de réalisatrice. Elle participa en effet à sa trilogie Trois couleurs en tenant le rôle principal du segment Blanc (1994). Et le réalisateur lui donna de nombreux conseils d'écriture et de mise en scène.

Et réalisatrice talentueuse

C'est ainsi qu'elle passa derrière la caméra dès 1995 avec le court-métrage Blah Blah Blah, avant de réaliser son premier long Looking for Jimmy (2002). À la même période, elle s'apprête à connaître l'un de ses plus grands succès avec Before Sunrise (1995) de Richard Linklater. Premier film de la trilogie des Before, et pour lequel elle participa grandement à l'écriture, en collaboration avec Richard Linklater et Ethan Hawke.

"Il y avait un scénario de base qui n'était pas très romantique. Quand il a casté Ethan et moi, il nous a fait réécrire le scénario complètement. On a mis beaucoup de choses de notre naïveté, de notre pureté, de notre romantisme."

Before Sunrise ©Columbia Pictures

Une méthode de travail particulière qui porta ses fruits puisqu'aujourd'hui la trilogie a un statut de film culte chez les cinéphiles. Un succès qui permis à Julie Delpy de multiplier les projets, notamment aux Etats-Unis, où elle vit désormais. Depuis, la comédienne et réalisatrice alterne entre la France et l'international. En atteste son septième long-métrage My Zoé qui marque un tournant pour elle.

Adepte des comédies romantiques et comédies dramatiques, elle propose cette fois un pur drame sur une mère qui voit sa vie basculer du jour au lendemain. Julie Delpy filme avec précision et subtilité la détresse d'une femme dans une tragédie émouvante qui questionne la société et notre éthique. Un film à découvrir dès le 30 juin dans les salles. Retrouvez ici la bande-annonce de My Zoé.