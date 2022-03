Sabrina Ouazani nous parle de "L'Esquive", "Pattaya", "Plan cœur" et "Kung-Fu Zohra"

À l'occasion de la sortie de "Kung-Fu Zohra" au cinéma le 9 mars, nous avons rencontré Sabrina Ouazani. La comédienne revient avec nous sur son parcours, de ses débuts dans "L'Esquive" à "Plan cœur" sur Netflix en passant par "Pattaya".

Le drôle de parcours de Sabrina Ouazani

Sabrina Ouazani fait ses premier pas au cinéma grâce à L'Esquive (2004) d'Abdellatif Kechiche. Pourtant, rien ne semblait la destiner à une carrière au cinéma. Un brin hyperactive et loin d'être la plus sérieuses en classe, elle profite des vacances pour participer au casting du film, voyant, avec son frère, cela comme une simple activité proposée par sa mère pour les occuper. Mais Kechiche la repère et lance ainsi son aventure au cinéma.

Kechiche je me rappelle de ses directions. Je me rappelle qu'il m'a engueulée aussi parce que je faisais des bêtises. Je dessinais au tableau dans ma robe de Marivaux. Il est arrivé, il m'a vue avec la craie et m'a dit 'mais qu'est-ce que tu fais ? T'es en robe, t'es malade ?'

Zohra (Sabrina Ouazani) - Kung-Fu Zohra ©Gaumont Distribution

En maintenant presque vingt ans, la comédienne a enchaîné les tournages avec dans un premier temps des rôles dramatiques - chez Klapisch, à nouveau Kechiche ou encore Asghar Farhadi. Puis, c'est la comédie qui s'est imposée à elle. En 2012, avec De l'autre côté du périph, ou en 2016 dans Pattaya dans lequel elle martyrise véritablement Franck Gastambide. Un rôle secondaire mais hilarant et mémorable.

Au premier plan de Kung-Fu Zohra

Après avoir participé à la série Netflix Plan cœur, Sabrina Ouazani est cette fois à l'affiche de Kung-Fu Zohra. Ni une comédie, ni un drame, mais un entre-deux qui correspond justement bien à l'actrice. Elle y joue Zohra, une femme battue par son mari et qui décide d'apprendre le kung-fu pour pouvoir se défendre lorsque viendra la prochaine claque. Ne faisant pas les choses à moitié, la comédienne en a profité pour vraiment apprendre les arts martiaux.

J'ai demandé très vite à Mabrouk de rencontrer un maître kung-fu.

Quatre mois et demi de préparation et voilà donc Sabrina Ouazani prête à en découdre avec Ramzy Bedia dans Kung-Fu Zohra. Le film est à découvrir dans les salles le 9 mars 2022.