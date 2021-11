Sandor Funtek et Théo Christine (Suprêmes) : "On savait qu'on s'attaquait à des monuments"

Tous les deux nés après la formation du mythique groupe de rap NTM, Sandor Funtek et Théo Christine, jeunes acteurs en pleine ascension, interprètent respectivement Kool Shen et Joey Starr dans le fim "Suprêmes" d'Audrey Estrougo. On les a rencontrés pour qu'ils nous parlent de leur travail sur ce film, de leur rapport à l'oeuvre de NTM, et de l'époque qu'ils ont dû reconstituer à l'écran.

Suprêmes : récit de la naissance d'un monument de la musique française

Réalisé par Audrey Estrougo, écrit par cette dernière accompagnée de Marcia Romano, le film Suprêmes raconte les premières années du groupe NTM. Un groupe mythique fondé par Joey Starr et Kool Shen, aka Didier Morville et Bruno Lopes. Plutôt que d'offrir un biopic global, étendant le récit de leur formation à leur séparation en 2001, le film a l'intelligence de se concentrer sur la période 1988-1992, entre la création du groupe et leur premier Zénith. Un des enjeux de Suprêmes était de trouver les bons interprètes pour incarner le charismatique Joey Starr à ses débuts, ainsi que son acolyte Kool Shen. Un défi relevé haut la main par Sandor Funtek et Théo Christine. Les deux acteurs ont fourni un travail considérable pour saisir les gestes, les intonations, l'énergie de la jeunesse de ces deux grands artistes.

Suprêmes ©Sony Pictures

Théo Christine et Sandor Funtek, le choix parfait

Né en 1996, Théo Christine s'est révélé avec la série SKAM. Il est ensuite récemment apparu dans des films comme Garçon Chiffon de Nicolas Maury et Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal. Il sera à l'affiche du prochain film d'Audrey Estrougo, À la folie. Suprêmes est ainsi son premier rôle d'envergure, un rôle dans lequel il s'est entièrement investi et où il propose une performance physique de premier ordre.

Sandor Funtek, né en 1990, a lui plus de lignes sur son CV cinématographique avec des apparitions dans des films comme La Vie d'Adèle, Dheepan, Adoration et Kandisha, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, il a joué dans quelques séries et plusieurs courts-métrages. Comme pour Théo Christine, Suprêmes est son premier rôle d'une telle envergure. Et il réussit parfaitement son incarnation de Kool Shen, troublante de ressemblance. On les a rencontrés (vidéo ci-dessus) pour revenir ensemble sur ce film et sur leur incarnation de ces deux légendes du rap français.