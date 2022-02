Son rôle dans le remake, de la bagarre, un cimetière... Franck Gastambide nous raconte Sans Répit

Disponible sur Netflix à partir du 25 février 2022, "Sans répit" est l'adaptation française du thriller coréen "Hard Day", avec Franck Gastambide dans le rôle principal. On a rencontré l'acteur pour qu'il nous en parle.

C'est quoi Sans répit ?

Thriller policier et d'action disponible sur Netflix, Sans répit raconte l'histoire d'un flic pris dans une terrible machination. Un film qui n'est pas une création originale, mais le remake d'un excellent thriller coréen sorti en France en 2015 et intitulé Hard Day. Sans répit reprend fidèlement son histoire, avec Franck Gastambide dans le rôle principal. Il prend la forme d'un thriller nerveux et haletant, dont nous a parlé l'acteur (interview vidéo en tête d'article).

Sans répit ©Netflix

En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis qu’il est visé par une enquête pour corruption, le lieutenant Thomas Blin renverse accidentellement un homme. Pour se couvrir, il décide de cacher le corps dans le cercueil de sa mère. Lorsque l'affaire est découverte, on nomme son partenaire pour mener l’enquête. Et quand l’unique témoin de l’accident l’appelle pour le faire chanter, Thomas Blin comprend qu’il n’est pas au bout de ses peines…

Hard Day est réalisé par Kim Seong-hun, avec Lee Sun-kyun dans le rôle principal. Il avait été présenté au Festival de Cannes dans la section Quinzaine des réalisateurs en 2014. Une grande réussite, où le génie de la mise en scène marie une intrigue policière pleine de suspense avec des fulgurances savoureuses de comédie noire et burlesque. Netflix a ainsi eu l'idée d'en proposer un remake français. En préservant avant tout la dimension policière de l'oeuvre, et appuyant l'aspect physique de la performance de Franck Gastambide.

Franck Gastambide et Simon Abkarian au casting

Sans Répit est mis en scène par Régis Blondeau. Il s'agit de sa première réalisation, après avoir longtemps officié comme chef-opérateur sur plusieurs productions, notamment Mais qui a tué Pamela Rose et Les Profs. Aussi au scénario de ce remake, on peut s'étonner qu'il n'ait pas mis dans sa réalisation un peu plus d'humour et un peu plus d'idées visuelles. La facture de Sans répit est en effet très économe à cet égard.

Côté casting, Franck Gastambide fait face à Simon Abkarian. Un acteur toujours très intéressant quand il prend en charge des rôles d'antagoniste. Du côté des autres flics, collègues et amis du héros mais dont il doit aussi se méfier, on retrouve Michaël Abiteboul et Tracy Gotoas. Disponible pour échanger sur ce film, dont il parle avec enthousiasme, Franck Gastambide nous a ainsi raconté comment il avait pensé son personnage et vécu sa confrontation avec Simon Abkarian. Et enfin raconté une anecdote amusante impliquant une promenade nocturne dans un cimetière...