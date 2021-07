Stephen Dorff (Embattled) : "Je pensais à Jake LaMotta dans Raging Bull"

Après "True Detective", Stephen Dorff incarne un champion de MMA dans "Embattled", enivré par le succès et ses démons, en lutte contre son propre fils et en proie à un destin familial tragique. On a pu lui poser quelques questions.

Embattled : une famille en cage

Sorti discrètement au début de l'été en vidéo, Embattled raconte l'histoire de Cash "Liquid" Boykins, champion de MMA interprété par Stephen Dorff. Écrit par David McKenna et réalisé par Nick Sarkisov, ce film est comme le monde qu'il explore : brutal, imparfait, parfois peu aimable, mais il est aussi émouvant, surprenant, et d'une densité séduisante. Dans Embattled, Cash doit se battre pour garder sa couronne, mais il se bat aussi contre ses démons, entraînant ses proches déjà déchirés dans un drame intime et familial aux multiples ressorts.

Jett (Darren mann) et Quinn (Colin McKenna) - Embattled ©IFC Films

Stephen Dorff : "Je ne ressemble pas à Cash"

L'histoire principale d'Embattled est celle de la relation entre Cash et son fils aîné Jett (Darren Mann). Cash vit avec Jade (Karrueche Tran), sa deuxième femme après qu'il s'est séparé de se première épouse et mère de ses garçons Jett et Quinn (Colin McKenna), Susan. Il est riche et célèbre, mais Susan (Elizabeth Reaser) et ses enfants vivent modestement, Jett devant assurer des longues journées entre le lycée, ses entraînements aux arts martiaux, et donner du temps à Quinn, touché par le syndrome de Williams. Cash pousse son fils à le rejoindre dans le monde du MMA, ce qui va bouleverser plus encore l'équilibre précaire et les amener à s'affronter sur le ring...

Stephen Dorff : "J'ai été séduit par le scénario de David McKenna, qui a travaillé sur des films que j'aime beaucoup , comme American History X et Blow. Il n'y avait pas vraiment de bons films sur le milieu du MMA, alors que ce sport est devenu un des plus populaires au monde. Je ne connaissais pas Nick, je n'en avais jamais entendu parler, mais j'ai vu qu'il avait une idée, du goût, que son script était bon. La préparation a eu lieu tout de suite après le tournage de True Detective, l'enjeu était de prendre du muscle mais sans s'amincir. Je me suis donné à fond, et je remercie l'équipe parce que j'ai eu des super bons coachs."

Jett (Darren mann) et Cash (Stephen Dorff) - Embattled ©IFC Films

Cash ne vit que dans l'excès. Il est constamment sur le point d'exploser, bouillonnant et agressif. Véritable star, il est traversé de mille souffrances qu'il n'exprime pourtant que très peu. À la différence de Warrior ou La Rage au ventre, l'humanité du personnage principal semble a priori inexistante. Une composition de personnage que l'acteur n'a pas trouvée facile.

S.D. : "Je ne suis pas du tout violent dans la vie, je ne ressemble pas à Cash. Je m'intéresse au MMA, j'ai vu les grands combats, notamment Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov, et j'ai puisé un peu partout pour composer le personnage. Il y a du Floyd Mayweather pour le côté business, évidemment Conor McGregor pour le charisme et le spectacle, mais j'ai aussi regardé et étudié d'autres combattants pour faire Cash."

Embattled, un combat familial et social

Conjoint violent, qui soutient au minimum sa famille, Cash entraîne Jett dans ce qui apparaît au jeune homme comme un abandon égoïste de ses responsabilités, celles de son père, mais les siennes aussi, une fuite en avant destructrice. Il y a les combats, mais il y a aussi le drame familial et, face à Stephen Dorff, le reste du casting réussit sa partition en s'appliquant à essayer de sauver ce qui peut l'être.

S.D. : "C'est un personnage fictif, et quelqu'un de plutôt détestable ! Et ça n'a pas été forcément facile ou agréable pour moi de l'interpréter. Mais je crois que j'ai réussi. C'était génial de travailler avec ce casting, et on a essayé de raconter cette histoire le mieux possible. Ce n'était pas tous les jours facile d'être Cash, notamment avec les jeunes. Mais je pensais par exemple à Jake LaMotta dans Raging Bull, et je me disais que Cash était aussi comme ça, un gars qu'on n'a pas vraiment envie de fréquenter, donc je devais garder cet état d'esprit tout en le mettant bien à distance."

Jett (Darren Mann) et Cash (Stephen Dorff) - Embattled ©IFC Films

Embattled veut presque se montrer exhaustif sur l'environnement du MMA et sur la trajectoire de Cash "Liquid" Boykins, en développant d'un côté la relation de Susan avec un vétéran de l'armée (Donald Faison) ayant perdu l'usage de ses jambes, de l'autre montrant Cash négociant avec l'organisation de l'UFC pour une meilleure considération des combattants, avec l'idée de construire un syndicat. Si tout n'est pas correctement développé sur ces aspects, les interprétations inspirées du casting et l'ambition tragique d'Embattled font de ce film une agréable surprise.

Embattled est actuellement disponible en DVD, Blu-Ray et VOD.