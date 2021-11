The Harder They Fall : Idris Elba, Zazie Beetz, Jonathan Majors et Regina King racontent leur western

Disponible sur Netflix, "The Harder They Fall" de Jeymes Samuel nous plonge dans une quête de vengeance fictive violente, mais animée par des personnages ayant réellement existé. Des hommes et des femmes absents jusque-là des westerns, que Jonathan Majors, Zazie Beetz, Idris Elba et Regina King ont pris plaisir à incarner.

The Harder They Fall, un western afro-américain

Peut-on encore faire de bons westerns aujourd'hui ? Peut-on surtout faire des westerns différents ? C'est une double question à laquelle Jeymes Samuel, auteur, compositeur et réalisateur, veut répondre avec The Harder They Fall, western décomplexé qui penche vers un traitement façon Tarantino d'une quête de vengeance et d'un affrontement entre gangs de rivaux. Surtout, le réalisateur et son casting de très haute volée présentent un film qui met exclusivement en scène dans cette fiction des personnages afro-américains ayant réellement existé.

D'un côté, il y a le gang de Nat Love, soit Nate Love lui-même (Jonathan Majors), "Stagecoach" Mary Fields (Zazie Beetz), Bill Picket (Edi Gathegi) et Jim Beckwourth (RJ Cyler). De l'autre, la terrible bande de Rufus Buck (Idris Elba), Trudy Smith (Regina King) et Cherokee Bill (Lakeith Stanfield). Ajoutons, à ces gunslingers, bandits au grand coeur ou pas, notamment le célèbre marshall Bass Reeves (Delroy Lindo), et la fête peut commencer.

The Harder They Fall ©Netflix

Jonathan majors : "Je voulais avoir cette responsabilité"

Le réalisateur, petit frère de Seal et figure importante du hip-hop (Jay-Z est producteur du film et de la bande originale), a souhaité mettre à l'honneur des personnages réels mais quasi invisibles dans les films du genre. Des personnages que les comédiens ont pris plaisir à incarner, et qu'ils nous ont racontés pour la sortie du film sur Netflix (interview vidéo en tête d'article). Pour Idris Elba, son personnage est un "révolutionnaire très violent", mais l'est-il autant que sa complice Regina King ? Jonathan Majors, rôle principal de The Harder They Fall dans la peau de Nat Love, évoque lui une véritable composition de personnage, ainsi que, pour la blague, l'idée très cool de fumer des cigarillos sur le tournage !

