Un film Rick et Morty ? Le scénariste et producteur James Siciliano nous répond

Petite sélection de métiers rêvés : astronaute, athlète de haut niveau et... scénariste de "Rick and Morty" ! C'est l'occupation professionnelle de James Siciliano, scénariste de la série de Dan Harmon et Justin Roiland depuis la saison 3 et producteur de plusieurs épisodes de la saison 4. Nous avons pu nous entretenir avec lui par téléphone, au coeur d'un confinement pendant lequel a été diffusé la seconde partie de cette saison, et lui demander les détails de son métier, son personnage préféré, et ce que l'avenir nous réserve.

On ne présente plus Rick et Morty, le grand-père alcoolique mais savant d'exception, et son petit-fils Morty en manque de confiance, partenaire et faire-valoir d'aventures de science-fiction démentes. Créée en 2013 par Dan Harmon et Justin Roiland, la série est devenue rapidement culte, digne héritière de l'esprit cynique et tordu des Simpson et de South Park, dans la grande tradition américaine de ces shows animés si particuliers. James Siciliano, 36 ans, scénariste et nouveau producteur de Rick et Morty sur la saison 4, a accepté de répondre à nos questions sur son travail.

James Siciliano, vous avez rejoint l'aventure Rick et Morty en 2017, et vous avez vite pris le rythme pour rapidement produire certains épisodes de la saison 4.

Oui, je suis là depuis la troisième saison, et je suis dans l'animation depuis douze ans. J'ai commencé sur Rick et Morty en tant que scénariste assistant, et j'ai progressé depuis et gravi les échelons. C'est une aventure géniale de faire partie de ce show.

On se sent comment quand on fait partie du show le plus outrancier de ces dernières années ?

(Rires) Je suis fier, c'est vraiment mon type d'humour, très cash. J'en suis vraiment très fier.

C'était la première partie de la question, la seconde étant : comment on se sent quand on fait partie du potentiel meilleur show de ces dernières années ?

Je pense, s'il y a une réponse, que nous partageons tous un même sens de l'humour, avec une tendance à l'outrance. Mais le coeur du show, c'est à propos d'une famille, de personnages et de leurs connexions émotionnelles. On peut créer les histoires les plus tordues, les plus folles, des monstres-testicules, mais à la fin de la journée, tout revient à la famille, et c'est ce à quoi le public s'identifie. En plus de l'humour évidemment. Et nous avons Dan Harmon et Justin Roiland sur qui on peut compter pour toujours chercher à élever le niveau.

Comment se passe une journée de travail Rick et Morty ?

Pour l'écriture, nous sommes tous rassemblés dans le même bureau, hors pandémie évidemment. L'activité dépend d'où nous en sommes dans le process, ça va des pitchs à l'émergence de nouvelles idées - ce qu'on appelle le Blue Sky , puis on s'arrête sur une idée et on commence à construire une histoire, on l'écrit et ça part en production. Il y a toujours une étape en cours, le pitch, l'écriture, la réécriture, tout dépend du moment.

La fin de l'épisode 6 fait une référence directe à la pandémie. Qu'est-ce que cela signifie ? L'écriture est-elle toujours ouverte ?

Évidemment, nous avons fait cet ajout au tout dernier moment. On se laisse toujours la liberté de récupérer des choses pour les dernières lignes, et Justin a ajouté ce clin d'oeil. Cela prend beaucoup de temps d'amener un épisode à sa diffusion, mais oui, on le travaille jusqu'à la dernière seconde. On essaye de faire quelque chose avec de la science-fiction qui restera toujours inédite, sans rapport avec ce qui se passe dans le monde, mais dans le même temps personne ne peut s'empêcher d'être influencé par la réalité. C'est un défi, mais notre objectif reste de faire quelque chose de bon à regarder, malgré ou en dépit de ce qui peut arriver.

Peut-on imaginer un film Rick et Morty ? Et où en êtes-vous des saisons suivantes ?

Tout est possible ! Je ne peux pas vraiment vous dire strictement oui ou non, mais bien sûr tout est envisageable. Le sujet a été discuté, ici et là, mais je ne sais pas s'il y a un développement à ce moment précis. Mais tout est possible.

Je ne vais rien spoiler, mais la cinquième est entièrement écrite, et on a commencé l'écriture de la sixième. Je suis très enthousiaste à propos de la fin de la saison 4, et pour tout ce qu'on a prévu pour la saison 5. Ça va être vraiment fantastique.

De gauche à droite, James Sicilano, Mike McMahan et Dan Harmon.

Avez-vous des limites, des extrêmes où vous ne souhaitez pas emmener vos personnages ?

On essaye de se dire qu'il n'y a pas de règles, mais on veut s'assurer pour chaque histoire qu'on ne développe pas quelque chose d'insensible. Tout le challenge réside dans la conservation de ce côté très audacieux, mais que ça finisse toujours en quelque chose de drôle.

Quel est votre personnage préféré, celui que personnellement vous aimez le plus travailler ?

Je crois que c'est Jerry. C'est un père, et il est très drôle à écrire. Tous les autres le sont aussi, j'aime aussi beaucoup Summer, Rick and Morty évidemment, mais Jerry est un idiot adorable, en manque de confiance, ce qui le met facilement dans des situations improbables. Mais il veut à tout prix être un bon père et un bon mari, et il y a des histoires que lui seul peut incarner.

Assistant de scénariste puis scénariste, enfin co-producteur puis producteur, donc de la supervision. Qu'est-ce qui vous contente le plus ?

Je crois que c'est la partie d'écriture que je préfère. En tant que producteur, il faut savoir mélanger, composer et s'assurer que le script est entièrement écrit. Comme je suis à l'origine scénariste, je trouve qu'écrire est la partie la plus amusante, parce qu'on met des mots dans la bouche des personnages et qu'on construit l'histoire. C'est ce qui m'apporte le plus de joie, de la frustration aussi parfois, mais surtout de la joie quand je découvre l'épisode terminé.