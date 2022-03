Vincent Lacoste (De nos frères blessés) : "Fernand Iveton était un héros ordinaire, militant pour la liberté, et il est mort à cause de ça"

Alors qu'il vient d'être distingué aux César 2022 dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour "Illusions perdues", on le retrouve déjà sur grand écran dans "De nos frères blessés", où il incarne le militant anticolonialiste Fernand Iveton, guillotiné à 30 ans. Une histoire vraie et méconnue, et un rôle particulier que Vincent Lacoste nous a détaillés.

Vincent Lacoste, une ascension qui n'en finit pas

Malgré sa discrétion et son air débonnaire, Vincent Lacoste est déjà une star du cinéma français et sans doute l'acteur le plus doué de sa génération. Révélé à 16 ans dans Les Beaux Gosses, il est déjà à ce jour apparu dans 28 longs-métrages de cinéma, le même nombre que ses années. À 28 ans donc, il est un acteur au registre très étendu et a livré des performances très remarquées, comme c'est de nouveau le cas dans De nos frères blessés, au cinéma le 23 mars 2022.

Illusions perdues ©Gaumont

Déjà récompensé à de multiples reprises, il cumule cinq nominations au César (pour Les Beaux Gosses, Hippocrate, Victoria, Amanda et Illusions perdues), dont une victoire dans la catégorie du César du Meilleur acteur dans un second rôle, obtenue en 2022 pour son rôle de Lousteau dans Illusions perdues de Xavier Giannoli. Vincent Lacoste est actuellement à l'affiche de De nos frères blessés, drame historique qui relate l'histoire vraie de Fernand Iveton, militant anticolonialiste guillotiné en février 1957 à Alger pour une tentative de sabotage.

Nous avons eu la chance de le rencontrer pour parler de ce film au sujet complexe, de sa découverte de la vie de Fernand Iveton, aussi de son rôle d'homme épris d'amour pour son épouse comme pour l'Algérie, etc.. Une interview à retrouver en vidéo en tête d'article.

De nos frères blessés, un nouveau rôle d'envergure

Second long-métrage du réalisateur Hélier Cisterne, De nos frères blessés raconte ainsi la vie de Fernand Iveton. Son engagement politique auprès du FLN pour l'indépendance de l'Algérie, comme la dimension plus personnelle du couple qu'il forme avec Hélène (Vicky Krieps). Comme il nous l'a ainsi raconté, De nos frères blessés raconte une guerre que la France préfère encore taire, et comment cette guerre a déchiré un pays, une population, et comment elle a aussi détruit un couple tendre et amoureux.

De nos frères blessés ©Diaphana Distribution

Dans ce rôle peut-être plus adulte que ceux qu'on lui confiait jusque-là, Vincent Lacoste brille et dégage une présence fascinante. Un rôle et une histoire qu'il a détaillés pour nous lors d'une rencontre à l'occasion de la sortie de ce nouveau film.