Virginie Efira (Madeleine Collins) : "Peut-on faire entrer de la fiction dans son identité ?"

Cela fait maintenant plusieurs années que Virginie Efira enchaîne les grands rôles dans des films de haut vol. Actuellement à l'affiche de Madeleine Collins, thriller hitchcockien où elle joue avec plusieurs identités, l'actrice montre l'étendue de son registre en mère aimante, femme indépendante, bien décidée à faire tenir debout un échafaudage de mensonges. Film d'une fuite en avant, oeuvre aussi sur la possibilité de la fiction, Madeleine Collins d'Antoine Barraud dévoile progressivement son mystère et laisse le spectateur dans une stupeur faite d'empathie et d'effroi.

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.