Vladimir Cosma nous raconte trois musiques de films qui ont changé sa vie

Avant ses trois concerts au Grand Rex à Paris, nous avons rencontré l'immense Vladimir Cosma chez lui pour évoquer trois musiques de films qui ont changé sa vie : "La Boum", "Rabbi Jacob" et "La Gloire de mon père". Découvrez l'interview vidéo ci-dessus.

Vladimir Cosma : des mélodies inoubliables

Les Aventures de Rabbi Jacob, La Boum, Le Grand Blond avec une chaussure noire, La Chèvre, La Gloire de mon père... les musiques de Vladimir Cosma ont bercé les cinéphiles sur plusieurs générations. Avec plus de 500 musiques de films signées en plus de 50 ans de carrière, il est une véritable légende vivante de la musique en France.

Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance de le rencontrer, chez lui, pour évoquer trois musiques de films qui ont changé sa vie : La Boum, Rabbi Jacob, et La Gloire de mon père. Une entrevue passionnante et riche en anecdotes avec ce génie de la musique. On apprend par exemple que la musique de La Boum a été très difficile pour lui. Elle est aujourd'hui une de ses partitions les plus connues.

Il sera en concert sur la scène du Grand Rex à Paris les 15,16 et 17 octobre.