Jackie Chan explique pourquoi il ne tourne quasiment plus à Hollywood

Jackie Chan est l'une des plus grandes stars d'action internationales. Pourtant, ces dernières années, le comédien se fait assez rare dans les productions américaines. Un choix personnel qu'il vient justifier.

Jackie Chan : légende du cinéma d'action

Faut-il vraiment présenter Jackie Chan ? Le comédien hongkongais est certainement l'un des acteurs chinois les plus célèbres du cinéma contemporain. Aujourd'hui âgé de 66 ans, il s'est fait connaître grâce à ses cascades impressionnantes, et sa connaissance des arts martiaux. Jackie Chan a d'abord fait ses armes à travers le cinéma asiatique, puis il a décidé d'émigrer aux États-Unis pour se créer une carrière internationale.

Rapidement repéré, le comédien tourne majoritairement dans des comédies d'action comme Rush Hour. Le maître des arts martiaux se fait donc une réputation, et devient la coqueluche des fans. Il se diversifie, et passe très tôt à la réalisation. Il est notamment le metteur en scène des deux premiers films Police Story. Enfin, le comédien/réalisateur se fait également connaître du jeune public via sa propre série animée sobrement intitulée Jackie Chan.

En complément de ses compétences physiques, le comédien a un esprit et un humour qui plaisent beaucoup au public. Pourtant, ces dernières années, l'acteur se fait beaucoup plus rare dans les productions américaines. Un choix personnel.

L'acteur ne veut pas s'enfermer dans un rôle

Lors d'une interview avec Filmelier, Jackie Chan a expliqué pourquoi il apparaissait beaucoup moins dans les films américains. Alors que certains pensaient qu'Hollywood lui offrait moins de rôle, c'est finalement un choix qui semble personnel et volontaire. Il ne veut pas que le monde le voit seulement comme un acteur de films d'action, ce qui le pousse à refuser beaucoup de propositions :

Toutes ces années, depuis Karate Kid, j'ai reçu tellement de scripts. Mais le rôle est toujours le même, celui d'un policier de Hong Kong à New York. C'est pourquoi il m'a fallu sept ans pour accepter un nouveau rôle dans un film hollywoodien avec The Foreigner. Je veux m'assurer que le public peut voir ces différentes facettes de Jackie Chan. J'aimerais que le public me considère comme un acteur qui fait des films d'action et pas seulement comme une star d'action.

The Foreigner est sorti en 2017. Réalisé par Martin Campbell, le film opposait l'interprète chinois à Pierce Brosnan dans une confrontation musclée. Jackie Chan était mémorable dans ce rôle vieillissant, qui lui permettait d'offrir une autre facette de son talent de comédien.

Dernièrement, l'acteur était également à l'affiche de Le Chevalier des Ombres : Entre Yin et Yang, disponible sur Amazon Prime Video depuis le 12 août dernier.