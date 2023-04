Jamie Foxx a été hospitalisé suite à une "complication médicale"

L'acteur Jamie Foxx a dû être transporté en urgence à l'hôpital après une "complication médicale". Sa fille a rapidement donné des nouvelles rassurantes sur sa santé, sans préciser les raisons de son hospitalisation.

Jamie Foxx hospitalisé en urgence

Acteur connu pour ses rôles dans Django Unchained, Miami Vice, Collateral ou encore Ray, Jamie Foxx a dû être transporté à l'hôpital ce 11 avril. C'est ce qu'a annoncé plusieurs médias américains, dont Deadline. Le comédien aurait eut une "complication médicale" nécessitant de le conduire aux urgences. Les raisons de son hospitalisation n'ont pas été précisées mais sembleraient suffisamment importantes.

Heureusement, la fille de l'acteur de 55 ans a rapidement donné des nouvelles de Jamie Foxx. Dans un post Instagram, Corrine Foxx s'est montrée très rassurante sur l'état de santé de son père. Au nom de leur famille, elle explique :

Nous voulions vous prévenir que mon père, Jamie Foxx, a eu une complication médicale hier. Heureusement, grâce à une prise en charge rapide et à beaucoup de sois, il est désormais en voie de guérison. Nous savons à quel point il est aimé et nous apprécions vos prières. Notre famille demande de respecter sa vie privée durant cette période.

Devant ce message, on peut espérer que Jamie Foxx se remettra. D'après Deadline, l'acteur était dernièrement en tournage de la comédie d'action Back in Action, qui marquera le grand retour de Cameron Diaz. On ne sait pas si ce problème de santé est lié à cette production.