"Je ne pouvais plus marcher" : Jamie Foxx revient avec émotion sur son hospitalisation

Hospitalisé en urgence en avril 2023, Jamie Foxx a gardé sa convalescence confidentielle et n'avait pas encore pris publiquement la parole. C'est maintenant chose faite, avec un discours émouvant lors d'une apparition surprise à une cérémonie de récompenses.

Jamie Foxx est de retour

Il n'avait pas pris la parole depuis son hospitalisation suite à une urgence médicale, il y a 6 mois. Mais aujourd'hui, Jamie Foxx va bien et il a fait sa première apparition en public depuis le mois d'avril, à l'occasion de la soirée des Critics Choice Awards. Une apparition surprise, où l'acteur s'est montré aussi ému que l'assistance, heureuse de le voir remis sur pied. Jamie Foxx a reçu lors de cette cérémonie de récompenses une distinction, le Vanguard Award, remis par sa partenaire du film Death Business Jurnee Smollett.

Death Business ©Prime Video

Jamie Foxx, ravi d'être là, a pris la parole pendant plus de dix minutes pour évoquer différents sujets, notamment celui de son hospitalisation. Sans expliquer ce qui lui est précisément arrivé, il a néanmoins évoqué une période extrêmement difficile sur le plan médical.

Il y a six mois, je ne pouvais plus juste faire ça (marcher, ndlr). (...) Je veux remercier tout le monde. Je suis passé par des choses et des moments terribles. (...) Je chéris chaque minute maintenant, tout est différent. Je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi ce que j'ai vécu parce que c'est très difficile quand c'est presque fini... quand vous voyez le tunnel. J'ai vu le tunnel, mais je n'ai pas vu la lumière. Il faisait chaud dans ce tunnel. Je ne savais pas où j'allais. Allais-je au bon endroit ?

L'acteur de retour aux affaires

Jamie Foxx va pouvoir maintenant reprendre la direction des plateaux de tournage. Notamment pour la télévision, puisqu'il va animer l'émission We Are Family avec sa fille Corinne Foxx. Par ailleurs, il est attaché à la mini-série Tyson, actuellement en développement et centré sur le célèbre boxeur. Autre projet auquel Jamie Foxx pourrait prendre part, mais qui à ce stade n'est encore qu'une rumeur : celui du remake du western de Sam Peckinpah La Horde Sauvage. Un projet dans lequel il pourrait être associé à Michael Fassbender.