Jean-Claude Van Damme avait prédit l'arrivée de Netflix il y a 20 ans

Jean-Claude Van Damme a connu des moments de gloire et d'autres un peu plus compliqués. Roi de la phrase choc et souvent moqué, le Belge avait pourtant inventé Netflix avant tout le monde !

Jean-Claude Van Damme : roi du grand écart

Depuis des décennies, les scientifiques du monde entier tentent de percer le mystère Jean-Claude Van Damme. L'acteur serait-il un de ces génies incompris ? Est-il un génie ou seulement incompris ? Est-il seulement possible de le comprendre ?

L'homme est en effet capable de saillies éblouissantes. N'est-ce pas lui qui a un jour confié "Je suis fasciné par l’air. Si on enlevait l’air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. . . Et les avions aussi. . . En même temps l’air tu peux pas le toucher, ça existe et ça existe pas." Tel un Platon des temps modernes mordu par OSS 117, JCVD désarçonne. Autre exemple ? Ce conseil que l'on devrait tous suivre à la lettre : "Un bon truc pour paraître dix ans plus jeune, c’est de te vieillir de dix ans quand tu dis ton âge.". Que dire... On s'y perdrait et en oublierait presque que l'homme a une vraie carrière d'acteur.

Le Belge fut une immense star du cinéma d'action de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000. Bloodsport, Kickboxer, Double Impact, Universal Soldier, Full Contact, Timecop, Risque maximum,... Qu'on se le dise, ce sont des films qui ont marqué leur époque. Honneur suprême et preuve irréfutable de son incroyable renommée à l'époque, Jean-Claude Van Damme sera même la guest star d'un épisode de Friends ! Respect total !

Copyright@NBC

Bon, dès le début des années 2000, l'acteur a eu du mal à se renouveler et deviendra plus connu pour ses aphorismes que ses succès au box-office. Le comédien n'a pourtant jamais arrêté de tourner, mais ses films n'ont plus eu très souvent la chance d'être diffusés au cinéma. Il a tout de même prêté sa voix à Maître Croc dans les épisodes 2 et 3 de Kung Fu Panda et a participé à Expendables 2 : Unité spéciale. Maigre consolation pour un homme qui a connu la gloire.

On découvre pourtant aujourd'hui qu'il avait inventé Netflix bien avant tout le monde !

Le jeu de la Damme avant l'heure !

C'est en l'état ce que nous révèle des images d'archives datant de 2001 alors que Jean-Claude Van Damme est interviewé par Thierry Ardisson sur le plateau de Tout le monde en parle. Là, face aux autres invités incrédules qui n'attendent que ça, le Belge part dans une envolée lyrique et sans filet dans laquelle il décrit le futur du cinéma.

Si on résume ce qu'il annonce, Jean-Claude Van Damme parle d'Internet, de la diffusion d'un film de qualité dessus grâce au haut débit, et de la possibilité de toucher 250 millions de spectateurs à travers le monde qui paieront une petite somme. De plus, pas besoin d'attendre d'avoir téléchargé intégralement le film qui se lance immédiatement sans attendre. Enfin, argument incroyable, on pourra même voir le long-métrage sur l'écran de son téléphone.

A la limite de la transe, l'état mental de l'acteur à la fin de son speech ressemble à ça :

Pourtant, autour de lui, personne ne bronche. Le Belge est victime de sa réputation et passe une nouvelle fois pour un hurluberlu. Sauf que ce que vient de décrire Van Damme, c'est la base du streaming et de ce qui a fait la fortune de Netflix.

L'acteur était à ce moment-là, comme beaucoup de génies, bien trop en avance sur son temps pour être compris . Nous avons donc la réponse à la question posée en début d'article : oui, Jean-Claude Van Damme est un génie !

CQFD !