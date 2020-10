Jeff Bridges : l'acteur annonce souffrir d'un cancer

C'est une bien triste nouvelle que les fans du "Dude" ont du encaisser. En effet, l'acteur Jeff Bridges a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il se battait actuellement contre un cancer. Il a assuré toutefois non sans humour qu'il les tiendrait informés de l'évolution de sa maladie.

Jeff Bridges, l'éternel Dude

Doit-on encore rappeler qui est Jeff Bridges ? L'acteur californien est une légende d'Hollywood, avec une carrière qui s'étale sur plus d'une soixantaine d'années. Révélé dès 1971 dans La Première Séance (pour lequel il obtient sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur), il trouve son rôle le plus populaire en 1998, celui du "Dude", personnage fainéant et charismatique dans The Big Lebowski.

Après 4 nominations aux Oscars, il obtient enfin sa première statuette en 2010, pour Crazy Heart où il joue le rôle d'une ancienne star de country. Agé actuellement de 70 ans et avec une filmographie longue comme le bras, Jeff Bridges est un monument vivant du cinéma américain.

Une mauvaise nouvelle annoncée sur Twitter

C'est sur son compte Twitter que Jeff Bridges a annoncé la terrible information, préférant prendre les devants. En effet, on sait que bien souvent dans ce genre d'affaires, certains tabloids prennent un malin plaisir à divulguer la nouvelle avant que les personnes concernées ne le fassent. En empruntant avec humour une célèbre réplique de The Big Lebowski, ("New shit has come to light") l'acteur s'est donc confié :

On m'a diagnostiqué un lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, je m'estime heureux d'avoir une formidable équipe médicale et le pronostic est bon. Je débute un traitement et je vous tiendrai au courant de mon rétablissement

On espère donc que Jeff Bridges se rétablira très rapidement. Surtout que, malgré ses 70 ans, l'acteur restait encore très actif. En effet, il est récemment apparu dans Sale temps à l'hôtel El Royale, sorti en 2018. De même, il tourne actuellement une série télévisée pour la chaîne FX, The Old Man, adaptation d'un roman d'espionnage dans lequel il joue un agent de la CIA à la retraite qui tente d'échapper à son passé. Autant dire qu'on a à coeur de voir encore bien longtemps le Dude, sur petit comme grand écran.