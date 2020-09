Jennifer Aniston dit pourquoi elle a failli arrêter sa carrière

Jennifer Aniston était cette année en compétition pour décrocher un prix d'interprétation aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour sa performance dans "The Morning Show". Avant cet excellent rôle, l'actrice a songé à arrêter sa carrière. Elle revient sur ce moment où tout aurait pu basculer.

Jennifer Aniston, à deux doigts d'abandonner

Les acteurs vivent sur une autre planète que nous. Ça ne les empêche cependant pas de rester des humains, avec des émotions et des envies. L'actrice Jennifer Aniston le démontre dans le podcast Smartless animé par Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett. Lors de son apparition dedans, elle a révélé qu'elle avait songé à stopper sa carrière devant les caméras après un rôle en particulier.

Je dois dire que lors de ces deux dernières années, quitter l'industrie du cinéma m'a traversé l'esprit. Je venais de finir un tournage, et je me suis dit : "Woah, ça m'a épuisée". Ce n'était pas le film le plus passionnant de ma carrière, et il avait été mal préparé.

On se demande naturellement de quel film elle veut parler. Après de telles déclarations, on ne peut que se poser la question. Mais la star a fait preuve de classe en ne tirant pas sur l'ambulance. Les curieux que nous sommes cherchent des réponses et pas énormément de choix sont possibles. Il ne s'agit pas de Murder Mystery, le film Netflix, car elle en dit le plus grand bien et il a cartonné lors de sa mise en ligne. On peut donc penser, par déduction, qu'elle parle soit de The Yellow Birds, soit de Dumplin'. Le premier est un film indépendant sur le conflit en Irak qui reste inédit chez nous. Le second est une comédie dramatique sortie sur Netflix à propos d'une adolescente en surpoids. Ses tournages précédents sont trop éloignés dans le temps pour qu'on tente de les incriminer.

Son retour en grâce dans The Morning Show

Si proche de tout arrêter, Jennifer Aniston se voit proposer un des rôles principaux de la série The Morning Show, sur Apple TV+. Un programme de bonne qualité, qui lui permet de renouer avec le plaisir de jouer la comédie. Elle est excellente en co-présentatrice d'une émission matinale dans la tourmente quand le présentateur star est accusé d'harcèlement sexuel. Jennifer Aniston trouve son premier rôle récurrent dans une série depuis Friends. Sa performance la place dans la course lors des grandes occasions pour décrocher des prix. Si elle n'a rien eu aux Golden Globes et aux Emmy Awards, la savoir toujours dans le game après ce coup de mou est déjà une victoire. Les fans de Friends attendent maintenant qu'elle se réunisse avec les autres acteurs pour le fameux événement sur HBO Max.