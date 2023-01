Jeremy Renner de retour chez lui après son grave accident

Après son grave accident et son arrivée aux urgences dans un état critique le 1er janvier 2023, l'acteur Jeremy Renner a quitté l'hôpital et est rentré chez lui, entouré de sa famille.

Hawkeye va mieux

2023 a débuté de la pire des façons pour l'acteur Jeremy Renner. L'acteur de Démineurs et Wind River, figure du MCU dans le rôle de Hawkeye, s'était en effet retrouvé le 1er janvier aux urgences dans un état critique. Alors qu'il venait en aide à un membre de sa famille, pris dans les précipitations neigeuses, sa propre déneigeuse lui a roulé dessus. Gravement blessé au thorax et à la jambe, il a subi deux opérations lourdes et a été hospitalisé pendant deux semaines.

©Jeremy Renner

Heureusement, l'acteur est maintenant sur la voie du rétablissement et a annoncé le 17 janvier via un message sur Twitter qu'il était rentré chez lui. Un message court et sobre, qui prend la forme d'une réponse à un tweet du compte de la série Mayor of Kingston, dont il tient le rôle principal.

Jeremy Renner en famille et à la maison

En dehors du brouillard cérébral dont je vais me remettre, j'ai été ravi de regarder le premier épisode de la saison 2 avec ma famille et à la maison.

Les nouvelles sont rassurantes, mais Jeremy Renner a vraisemblablement encore du chemin devant lui avant son rétablissement total. En effet, selon The New York Post, qui reprend les propos de Radar Online - à prendre en compte avec des pincettes donc -, une source proche de l'acteur aurait déclaré que "la situation est plus grave que ce qui a été révélé".