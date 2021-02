John Travolta et sa fille refont les pas de danse de Grease

Trente-trois ans après sa sortie, "Grease" est une comédie musicale culte qui est restée dans les mémoires. Preuve en est : pour les besoins d'une publicité, accompagné de sa fille Ella, John Travolta s'est amusé à reproduire une célèbre chorégraphie du film. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acteur a toujours le rythme dans la peau.

Grease, la meilleure comédie musicale de tous les temps ?

À la simple lecture du titre, des morceaux tels que Summer Nights ou bien You're The One That I Want vous viennent directement à l'esprit, n'est-ce pas ? En outre, s'il vous vient à l'esprit de vouloir reproduire immédiatement les célèbres pas de danse du film, cela veut dire que vous vivez l'effet "Grease".

En effet, le film réalisé par Randal Kleiser en 1978 (et issu de la comédie musicale homonyme) a su traverser les générations avec brio. Surtout, il a immortalisé la carrière de John Travolta, déjà repéré un an plus tôt pour ses talents d'acteur et de danseur dans La Fièvre du Samedi Soir. Quand on pense que la production pensait initialement accorder le rôle du charismatique Danny Zuko à Henry Winkler, (alias Fonzie dans la série Happy Days) on se dit que le film n'aurait pas eu le même succès critique et commercial sans Travolta.

Pour rappel, Grease prend place durant l'été 1958. On y suit alors Sandy, une jeune australienne qui vient passer ses vacances aux Etats-Unis. Elle y fait la rencontre de Danny, un jeune loubard qui dirige la bande des T-Birds. Les deux connaissent un amour de vacances qui sera malheureusement interrompu car Sandy doit retourner en Australie. Cependant, par un heureux concours de circonstances, elle reste aux Etats-Unis et intègre le lycée Rydell, dans lequel se trouve Danny. Entre péripéties amoureuses, rivalités de gangs, chorégraphies endiablées et chansons rock, cette dernière année sera mouvementée pour les deux jeunes tourtereaux.

Grease ©Paramount

It's "electrifyin'"!

Depuis le triomphe de Grease, John Travolta a fait beaucoup de chemin, entre hauts et très bas. Mais l'acteur reste toujours associé au film culte. Scotts Miracle-Gro, célèbre marque de produits de jardinage aux Etats-Unis ne s'y est pas trompé puisqu'elle a fait intervenir la star dans sa récente publicité. Prévue pour être diffusée le 7 février lors du SuperBowl, la vidéo (ci-dessus) en a livré malgré tout un petit aperçu.

On retrouve ainsi un John Travolta très en forme qui est accompagné de sa fille Ella Travolta, pour l'occasion. Le sexagénaire tente ici d'installer correctement son téléphone sur un trépied, afin de se filmer avec elle. Puis, les deux reproduisent la célèbre chorégraphie du hand jive (baby !), présente dans le film. On aurait aimé pouvoir retrouver Olivia Newton-John aux côtés de John, mais Ella la remplace quand même très bien !

Dans tous les cas, ce clin d'oeil cinématographique de l'acteur et de sa fille a plu aux internautes puisque son prénom et celui de sa fille se sont retrouvés en tête des recherches sur Yahoo. Un exploit qui n’a pas échappé à l’acteur puisqu'il a reposté cette news sur son compte Instagram.

D'autres guests prestigieux présents dans la vidéo

John Travolta n'est pas la seule star présente dans cette publicité. On retrouve ainsi Martha Stewart, personnalité très populaire de la télévision américaine (et qui commente d'ailleurs le déhanché de Travolta dans la vidéo), Carl Weathers (éternel Apollo Creed et actuellement dans la série The Mandalorian), Leslie David Baker (iconique Stanley Hudson dans la série The Office), le pilote automobile Kyle Busch et la professeure de fitness Emma Lovewell.

Scotts Miracle-Gro a donc réuni un sacré beau monde pour inciter le public à mieux entretenir sa pelouse.