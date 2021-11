Jonathan Cohen sort une imitation parfaite de François Cluzet

On ne s'ennuie jamais avec Jonathan Cohen. Alors que celui-ci prépare la saison 2 de "La Flamme", une ancienne vidéo est réapparue sur les réseaux sociaux, dans laquelle il imite avec facilité et à la quasi perfection François Cluzet, dans son style, évidemment, "de mauvaise humeur".

Jonathan Cohen fait marrer la Croisette

On pourrait appeler ça la magie des internets. Tournée vraisemblablement à Cannes Séries en 2017, une vidéo publiée en 2018 sur YouTube sur la chaîne KEPH PRODUCTIONS a resurgi sur les réseaux sociaux, tout particulièrement Twitter, vidéo dans laquelle Jonathan Cohen s'amuse comme un petit fou. Était-ce à l'occasion de la Jean-Guile, fête fictive du 13-14 novembre rendue célèbre par la série La Flamme ? Ou parce que Jonathan Cohen s'est récemment illustré dans Army of Thieves sur Netflix ? Mystère. Quoi qu'il en soit, on peut voir Jonathan Cohen s'amuser à un incarner un faux policier, en concluant systématiquement par "Bien joué Jo !". Des courtes scènes à l'époque initialement publiées sur instagram en stories du compte @MrFloBer, où l'acteur s'éclate et fait rire l'assistance.

Serge le mytho ©Canal +

Une imitation forcément bougonne de François Cluzet

Si on revient sur cette vidéo, c'est pour une séquence particulière. Assis sur un transat, Jonathan Cohen se lance dans une imitation de l'acteur François Cluzet, figure du cinéma français depuis des décennies mais très populaire surtout depuis Intouchables (2011). Comédien aux multiples talents, on le connaît particulièrement pour ses personnages agacés, bougons et toujours prêts à pousser une gueulante. Une facilité que Guillaume Canet avait ainsi bien utilisée en lui confiant le rôle de Max dans Les Petits Mouchoirs en 2010. Le passage dans la vidéo se situe entre 0'39 et 0'48.

En quelques secondes, Jonathan Cohen se lance dans la seule imitation "officielle" de cette vidéo, avec en effet les mimiques, la voix et les intonations de François Cluzet parfaitement reproduites. Il n'est pas étonnant que beaucoup de comédiens soient évidemment doués pour l'imitation, celle-ci étant une composante au moins de l'apprentissage de leur métier. Aux États-Unis, Jim Carrey et Kevin Spacey notamment ont déjà produit des imitations stupéfiantes de leurs confrères. Mais c'est toujours surprenant et amusant de voir un comédien en imiter un autre. Surtout quand, dans le cas de Jonathan Cohen, on ferme les yeux et on a vraiment l'impression de se faire engueuler par François Cluzet !