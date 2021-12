Josh Hartnett révèle le plus gros regret de sa carrière

Dans une récente interview, l'acteur Josh Harnett révélé à la fin des années 1990, a dévoilé le plus gros regret de sa carrière. Et c'est plutôt insolite !

Josh Hartnett : un début de carrière impressionnant

Entre la fin des années 1990, et le début des années 2000, Josh Hartnett s'illustre dans de nombreux longs-métrages. Il débute sa carrière avec trois teen movies cultes pour toute une génération : Halloween, 20 ans après, The Faculty et Virgin Suicides. Dans le film de Sofia Coppola, il interprète le tombeur du lycée Trip Fontaine.

Virgin Suicides © Paramount Pictures

On peut ensuite le voir dans les films de guerre Pearl Harbor et La Chute du faucon noir, et également dans la comédie 40 jours et 40 nuits. On se rappelle aussi de lui dans Le Dahlia Noir, Sin City et Slevin. Mais la carrière de Josh Hartnett connaît ensuite un gros passage à vide. Il faudra attendre 2014 pour le revoir sur le devant de la scène, dans la (sublime) série Penny Dreadful, dans laquelle il donne la réplique à Eva Green.

Sur grand écran, il fait un retour remarqué dans Un homme en colère de Guy Ritchie en 2021 (qu'il retrouvera en 2022 dans Opération Fortune).

Brokeback Mountain avec Joaquin Phoenix : son grand regret

En 2005, Jake Gyllenhaal et Heath Ledger font chavirer le coeur du public dans Le Secret de Brokeback Mountain de Ang Lee. Mais ce duo aurait pu être bien différent. En effet, c'est Joaquin Phoenix et Josh Hartnett qui avaient été choisis pour camper les deux cow-boys. Mais Hartnett a dû abandonner le projet en raison de sa participation au film Le Dahlia noir. Une décision qu'il regrette aujourd'hui, comme il l'a révélé dans une récente interview donnée au site Australien News.com.au :

J'allais faire le film avec Joaquin Phoenix (...) ça allait être un film très différent. Mais mon plus gros regret reste que j'ai toujours voulu embrasser Joaquin et que je n'ai pas pu le faire !

On le comprend un peu...