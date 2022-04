Julia Roberts met fin à une rumeur de longue date

Actuellement en pleine promotion de la série "Gaslit" (disponible sur Starzplay le 24 avril) sur le scandale du Watergate, Julia Roberts a tenu à répondre à une vieille rumeur la concernant.

Julia Roberts met fin à cette rumeur

Actuellement en pleine promotion de la série Gaslit dans laquelle elle tient le premier rôle face à Sean Penn, Julia Roberts a donné une longue interview au New York Times. Dans celle-ci, elle s'est notamment confiée sur les raisons qui l'ont emmenée à se tenir éloignée des comédies romantiques pendant vingt ans. Mais elle a également tenu à mettre un terme à une rumeur la concernant, qui a la vie dure.

Pretty Woman © Touchstone Pictures

En effet, depuis de nombreuses années, la rumeur court que son sourire légendaire serait assuré à hauteur de plusieurs millions de dollars. Mais ça n'est pas vrai, comme elle l'a expliqué au NY Times :

Non ça n'est pas vrai. Et puis comment serait-ce possible ? Si mon sourire était assuré, il y aurait quelqu'un chez moi tous les soirs qui me dirait "il faut que tu passes ton fil dentaire plus longtemps".

2022 : le grand retour ?

Alors qu'elle a davantage donné la priorité à sa vie de famille ces dernières années, Julia Roberts revient sur le devant de la scène en 2022. En effet, elle tient le premier rôle de la série Gaslit, qui offre un regard neuf sur le scandale du Watergate. Elle a également tourné dans sa première comédie romantique depuis vingt ans, Ticket to Paradise, aux côtés de George Clooney. Cette dernière est attendue dans les salles en septembre prochain. On la retrouvera également dans le film Leave the World Behind de Sam Esmail (qui l'avait déjà dirigée dans la série Homecoming), actuellement en tournage.