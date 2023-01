L'acteur britannique Julian Sands est porté disparu depuis plusieurs jours

Depuis plus d'une semaine, l'acteur Julian Sands est porté disparu en Californie. Le comédien britannique s'était lancé dans une randonnée au mont Baldy, un sommet de plus de 3000 mètres que les récentes tempêtes ont rendu dangereux à arpenter.

Julian Sands porté disparu

Le jeudi 19 janvier 2022, Mara Rodriguez, porte-parole du bureau du shérif du comté de San Bernardino, a annoncé à l'AFP que l'acteur Julian Sands "a été porté disparu au mont Baldy" le 13 janvier dernier, en Californie. Le comédien britannique connu pour ses rôles dans Chambre avec vue, Le Festin nu ou encore Gotham était parti en randonnée dans la chaîne de montagnes enneigée.

George Emerson (Julian Sands) - Chambre avec vue ©MK2

Dès que sa disparition a été signalée, des équipes de sauvetage ont débuté les recherches. Elles ont néanmoins dû les suspendre le 14 janvier à cause du risque d'avalanche et de l'état des sentiers. Mara Rodriguez a précisé :

Toutefois, nous continuons à effectuer des recherches par hélicoptère et à l’aide de drones lorsque les conditions météorologiques le permettent. Nous lancerons de nouvelles recherches au sol quand la météo s’améliorera et quand la sécurité de nos équipes au sol sera assurée

Peu de temps avant sa disparition, les autorités du comté de San Bernardino avaient tenu à mettre en garde les randonneurs sur les conditions météorologiques compliquées et la dangerosité des excursions sur le site.

Un habitué des randonnées

Également connu sous le nom de mont San Antonio, le mont Baldy est le plus haut sommet de la chaîne San Gabriel et culmine à 3068 mètres. Un lieu prisé par les amoureux de la nature et du grand air comme Julian Sands, mais les récentes tempêtes ayant touché la Californie l'ont rendu risqué, "même pour un randonneur aguerri" selon le bureau du shérif local.

Ces dernières semaines, une douzaine de sauvetages ont eu lieu dans la région et au moins deux personnes sont mortes.

Julian Sands a effectué une expédition dans la Cordillère des Andes au début des années 1990. Au cours de son voyage, l'acteur de 65 ans s'était retrouvé bloqué à plus de 6000 mètres d'altitude. Lorsque le Guardian lui demande en 2020 à quel moment il est "le plus heureux", le comédien répond :