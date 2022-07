Triste nouvelle pour tous ceux qui regardaient la série "Les Cordier, juge et flic" sur TF1 dans les années 1990. L'actrice Charlotte Valandrey est morte ce mercredi 13 juillet après avoir lutté de nombreuses années contre des problèmes de santé.

Charlotte Valandrey nous quitte

Figure très connue des téléspectateurs français, l'actrice Charlotte Valandrey avait notamment joué dans Les Cordier, juge et flic et plus récemment dans Demain nous appartient. Elle est décédée ce 13 juillet 2022 à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris à l'âge de 53 ans.

Les Cordier, juge et flic

Elle luttait depuis l'adolescence contre de nombreux problèmes de santé. Atteinte du SIDA, le virus l'a fragilisée au fil des années. Elle avait subi une seconde greffe du coeur et venait d'en endurer une troisième. Mais cette dernière greffe du 14 juin n'a pas pris, et son troisième coeur "n'a pas vécu" ont confié ses proches à l'AFP.

L'annonce de sa mort a été partagée sur son compte Instagram, qu'elle utilisait pour communiquer avec son public, toujours préoccupé par ses problèmes de santé.

Charlotte Valandrey avait débuté au cinéma à l'âge de 16 ans dans le film Rouge Baiser de Véra Belmont. Pour ce rôle, elle décrochera en 1986 l'Ours d'Argent de la meilleure actrice au Festival de Berlin. Elle sera également nommée au César du meilleur espoir féminin. Mais elle doit évidemment sa notoriété à la série Les Cordier dans laquelle elle incarnera Myriam Cordier entre 1992 et 2005 aux côtés de Pierre Mondy et Bruno Madinier. Elle avait d'ailleurs repris son rôle en 2006 dans la série Commissaire Cordier.

Charlotte Valandrey et Lambert Wilson dans le film Rouge Baiser © Aldo Lado

Entre juillet 2017 et décembre 2019, elle a incarné le rôle de la juge Laurence Moiret dans Demain nous appartient. Récemment, elle était apparue dans le téléfilm Meurtres à Mulhouse et la série Léo Matteï, brigade des mineurs.

Elle était par ailleurs très engagée dans la lutte contre le VIH. L'association Sidaction a d'ailleurs tenu à lui rendre hommage pour son combat :

Elle laisse derrière elle sa fille, Tara, âgée de 22 ans.