L'après Game of Thrones fut difficile pour Jason Momoa

« Game of Thrones » a permis à Jason Momoa de se faire connaître du grand public. Alors qu’on aurait pu croire que cette nouvelle notoriété lui apporte gloire et confort, l’acteur a pourtant galéré un long moment, au point d’avoir du mal à remplir son frigo.

De mannequin à acteur

Avant de devenir le sex-symbol barbu que l'on connaît tous, Jason Momoa commença sa carrière en tant que mannequin. Son sex-appeal lui permet d'obtenir quelques rôles à la télévision et au cinéma. Les fans d’Alerte à Malibu se souviendront d’ailleurs de son passage musclé dans la série, entre 1999 et 2001. On a également pu le voir dans quatre des cinq saisons de Stargate Atlantis.

Après avoir connu une audience plus importance en jouant le rôle principal dans le remake de Conan, il intègre en 2011 le blockbuster télévisé Game of Thrones. En incarnant durant une saison le charismatique et puissant Khal Drogo, Momoa fait forte impression.

Game of Thrones ©HBO

Par la suite, Jason Momoa continuera à accumuler les apparitions au cinéma (Du plomb dans la tête, Wolves, The Bad Batch) et à la télévision (The Red Road, Frontier). Ce n’est pourtant qu’à partir de 2017 qu’il deviendra définitivement une star hollywoodienne en incarnant le super-héros Aquaman, dans le film Justice League. Un rôle repris un an plus tard dans son propre film solo, et qui sera un énorme succès commercial. Cependant, entre Game of Thrones et Aquaman, les choses furent très loin d’être faciles pour l’acteur.

Ruiné et criblé de dettes

Dans une interview avec le magazine Instyle, Jason Momoa est revenu sur cette période financièrement compliquée pour sa famille et lui. En effet, malgré sa notoriété acquise par Game of Thrones, il lui a fallu attendre deux ans avant d’obtenir de nouveaux rôles :

Nous mourions de faim après Game of Thrones. Je ne pouvais pas trouver de travail. C'est très difficile lorsque vous avez des enfants et que vous êtes complètement endettés.

Cette déclaration est surprenante quand on sait à quel point Khal Drogo avait marqué le public. On aurait alors pu croire que les opportunités se bousculeraient pour lui. Malheureusement, son rôle de gros dur dans la série a fait croire à certains producteurs qu’il ne pouvait jouer que ce genre de personnages. De ce fait, les propositions à d’autres rôles plus développés furent très limitées.

Heureusement, les choses vont beaucoup mieux pour Jason Momoa aujourd’hui. En effet, après être revenu cette année en tant qu’Aquaman dans Zack Snyder’s Justice League, le comédien sera à l’affiche du très attendu Dune. Sans compter qu’il reprendra son rôle de Roi des Océans dans Aquaman 2, prévu pour 2022. Tout va bien, donc.