Le comédien Dave Chappelle victime d'une agression sur scène

Faire des blagues sur scène aux États-Unis est en train de devenir une activité à haut risque. Un gros mois après la claque assénée par Will Smith à Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars, c'est au tour de Dave Chappelle de subir une agression alors qu'il assurait un show pendant le "Netflix Is A Joke Fest".

L'humoriste et acteur Dave Chappelle agressé pendant un festival Netflix

L'événement devait être une fête, et il a en partie mal tourné. Présent au festival d'humour "Netflix Is A Joke Fest", qui a lieu à Los Angeles du 28 avril au 8 mai et pendant lequel plusieurs humoristes et artistes de stand-up se succèdent, le comédien Dave Chappelle a été violemment attaqué par un homme sorti du public et qui a surgi sur scène. Rapporté d'abord par The Hollywood Reporter, des vidéos sont vite apparues en ligne et ont donné un fort écho à l'incident.

Dave Chappelle - The Closer ©Netflix

Dave Chappelle, poids lourd de l'humour outre-atlantique et acteur vu notamment dans Les Ailes de l'enfer, Vous avez un mess@ge et A Star is born, s'est heureusement vite défait de son agresseur, qui a tenté de le plaquer avant d'être maîtrisé. Celui-ci était armé d'une arme à feu factice mais équipée d'une lame de couteau. Le LAPD a confirmé avoir placé l'homme en détention.

Dave Chappelle, un humoriste parmi les plus controversés

L'identité et les motivations de l'agresseur n'ont pas été révélées. Mais le geste est peut-être lié à la position de Dave Chappelle vis-à-vis de la communauté LGBTQIA+ et des questions de transidentité. En effet, une polémique fait rage aux États-Unis depuis la sortie en octobre 2021 de son dernier "special" sur Netflix, intitulé The Closer. Il évoque dans celui-ci avec humour mais une certaine acidité ces sujets de société brûlants, déclarant notamment :

Dans notre pays on peut tuer un Noir par balles, mais attention à ne pas blesser les sentiments d'un gay.

Dans les instants qui ont suivi l'incident, le comédien a vite recouvré ses esprits et a ironisé : "c'était une personne trans."

Plus de peur que de mal au final pour Dave Chappelle, mais peut-être un peu moins pour son agresseur, lequel est dit avoir été ensuite roué de coups par les agents de sécurité. Chris Rock, présent lui aussi à l'événement, est même monté sur scène pour rejoindre son confrère et ami et a lâché, hilare, un "C'était Will Smith ?"