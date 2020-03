Le réalisateur Thomas Lilti (Hippocrate) reprend du service pour lutter contre l'épidémie

Pour lutter contre l'épidémie de Coronavirus qui touche la planète entière, et notamment la France, le réalisateur Thomas Lilti a décidé de reprendre du service, en apportant son aide au personnel de santé. En effet, avant d'être cinéaste, il était médecin.

Cela fait maintenant deux semaines que la France est en confinement, mais les services de santé attendent le pic d'infectés dans les jours qui viennent. La pandémie de Covid-19 continue de frapper durement la France avec de plus en plus de personnes hospitalisées. Pour apporter son aide, le réalisateur Thomas Lilti a décidé de troquer sa caméra pour reprendre sa blouse de médecin.

Âgé de 43 ans, Thomas Lilti a une carrière assez atypique où il mélange la profession de médecin et de réalisateur. Un mariage inattendu qui a pourtant porté ses fruits. Bachelier a 17 ans il est déjà passionné par le cinéma mais estime que ce parcours est bouché. Il se tourne alors vers les études de médecine. Il parvient à avoir son diplôme et devient médecin généraliste. Mais pendant ses études, il réalise trois courts-métrages, qu'il présente dans des festivals étudiants. Repéré par Alain Benguigui et Jean-Christophe Soulageon, il réalise son premier long-métrage en 2007. Intitulé Les Yeux Bandés, le film bénéficie d'une sortie confidentielle.

Par la suite, il continue d'exercer sa profession de médecin généraliste parallèlement à un statut de scénariste. Puis en 2014 vient la consécration. Thomas Lilti réalise Hippocrate, un film sur le milieu des hôpitaux qui s'inspire de ses années en tant qu'interne. C'est un succès total. Hippocrate est nommé 7 fois aux Césars et Reda Kateb remporte le César du Meilleur acteur dans un second rôle.

En 2016, Thomas Lilti décide alors d'arrêter sa profession de médecin généraliste pour se lancer à temps plein dans le cinéma. Il réalise par la suite Médecin de Campagne, Première Année et décline Hippocrate en série.

Retour en arrière

Aujourd'hui, face à l'épidémie violente qui frappe notre pays, Thomas Lilti a décidé de mettre de côté sa vie artistique pour prêter main forte à ses anciens collègues, alors que le tournage de la saison 2 d'Hippocrate a été suspendu. Il laisse la caméra de côté pour redevenir médecin le temps de l'épidémie. Le cinéaste a expliqué ce choix au JDD :

Je me suis porté volontaire aux urgences pour essayer d’aider modestement, afin de permettre aux médecins les plus compétents, ceux qui ont le vrai savoir, de se reposer ne serait-ce que quelques heures. C’est la moindre des choses. J’ai prêté le serment d’Hippocrate, la médecine a fait partie de ma vie pendant quinze ans. Quand on me demande ma profession, je réponds médecin, malgré toutes ces années sans pratiquer. Je suis à 100% disponible. J’ai commencé par faire de la régulation au Samu 92 et depuis jeudi je suis passé aux urgences de l’hôpital Robert-Ballanger, en Seine-Saint-Denis, là même où on tourne la série Hippocrate. J’ai été confronté aux difficultés des soignants, qui s’organisent au jour le jour pour essayer de prendre en charge l’arrivée massive des personnes contaminées.

Ainsi, Thomas Lilti est de retour sur le terrain depuis quelques jours maintenant.Une belle preuve de courage et de civisme de la part du cinéaste.