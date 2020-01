Leonardo DiCaprio a sauvé un homme de la noyade

Vous avez aimé ? Partagez :

Leonardo DiCaprio n’est pas qu’une des plus grandes stars du cinéma, c’est aussi un sauveur ! Alors qu’il se trouvait à Saint-Barth pour passer les fêtes et le Nouvel An, il s’est engagé dans la recherche d’un homme disparu en mer, et l’a sauvé d’une mort certaine.

Leonardo DiCaprio et la mer, c’est une histoire qui dure. L’acteur est devenu une icône planétaire avec son rôle de Jack Dawson dans Titanic de James Cameron. Depuis la sortie du film, on ne cesse de faire la blague sur le partage possible de la planche, cette planche qui après le naufrage du paquebot permit à Rose (Kate Winslet) de survivre, mais pas Jack qui rejoignit les profondeurs de l’océan. Un des plus grands drames du cinéma diront certains, et même Brad Pitt l’a rappelé lors de son discours aux Golden Globes, en assurant que lui aurait partagé la planche avec Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio, sans peur et sans rancune

Loin des écrans de cinéma, l’acteur s’est distingué alors qu’il était en vacances à Saint-Barth, dans les Antilles françaises, en sauvant un homme de la noyade. Selon les informations rapportées par People, le 30 décembre Leonardo DiCaprio se trouvait sur un yacht avec des amis et sa compagne, quand ils ont reçu un appel de détresse. La solidarité marine n’est pas qu’un mot, et tout navire se trouvant sur une zone de recherche se doit de participer aux opérations de sauvetage. Celui de DiCaprio était le seul sur la zone, et l’acteur et son équipage ont pu localiser et sauver un homme tombé d’un autre bateau, et qui avait déjà passé plus de onze heures dans l’eau.

En 2016, Edward Norton racontait comment il avait sauvé Leonardo DiCaprio d’un possible grave accident. Alors qu’ils effectuaient tous les deux une plongée sous-marine dans les îles Galapagos, l’acteur de Fight Club a perdu son ami de vue, celui-ci s’étant éloigné sans se soucier de sa réserve d’oxygène. Heureusement, il a pu le raccompagner à la surface avant qu’un drame ne survienne. Bref, qu’il soit le sauvé ou le sauveteur, Leonardo DiCaprio n’en a pas fini avec l’océan.