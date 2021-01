Lucy Lawless (Xena) tacle violemment Kevin Sorbo (Hercule) sur Twitter

Lucy Lawless n'est pas du genre à mâcher ses mots ! L'ancienne interprète de Xena la guerrière a pris à parti son ancien collègue Kevin Sorbo, l'interprète d'Hercule, sur Twitter en raison d'un post complotiste de ce dernier. On vous explique tout.

Xena vs Hercule : ça continue en 2021

Après s'être affrontés (et aimés) sur nos petits écrans dans les années 1990 dans les séries Hercule et Xena la guerrière, Lucy Lawless et Kevin Sorbo n'ont pas enterré la hache de guerre. Loin de la mythologie grecque et des légendes ancestrales qui faisaient les beaux jours de leurs séries respectives diffusées sur TF1, les deux comédiens ont choisi Twitter comme nouveau terrain de jeu.

En effet, quelques heures après l'impressionnant assaut du Capitole à Washington par des partisans de Donald Trump, Kevin Sorbo, fervent soutien du président sortant, et complotiste assumé, y est allé de son petit tweet en remettant en cause la véritable identité des personnes présentes sur les images. D'après lui il s'agirait non pas de supporters de Donald Trump, mais d'"antifas" déguisés, pour décrédibiliser le mouvement "MAGA" (Make American Great Again) qui est persuadé que les élections ont été truquées.

Dans son tweet publié le 6 janvier, soit quelques heures après l'événement du Capitole, Kevin Sorbo a retweeté un certain Rogan O'Handley, qui se demandait s'il s'agissait de vrais supporters de Trump ou d'"agitateurs gauchistes" déguisés en supporters de Trump en confiant "Ils ne ressemblent pas à des patriotes d'après moi..." :

Ce à quoi Lucy Lawless a réagi en le taclant violemment :

Non, mon petit. Ce ne sont pas des patriotes. Ce sont tes sbires, des bons terroristes de chez nous, des acteurs QAnon. Ce sont les abrutis qui partent au front à la place des gens comme toi qui aiment les manipuler pour qu'ils fassent le sale boulot.

En plus de son tweet auquel n'a pas réagi le principal intéressé, Lucy Lawless y est allée de deux petits hashtags bien sentis : #keepingYourFilthyHandsclean que l'on pourrait traduire par "#GarderTesSalesMainsPropres" et #enabler qu'on l'on pourrait traduire par "#complice".

Le tweet de l'interprète de Xena a généré plus de 46 000 likes et près de 10 000 commentaires. C'est ce que l'on pourrait appeler une victoire par K.O.