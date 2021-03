Matthew McConaughey vous attend sur sa chaîne YouTube

Le célèbre comédien Matthew McConaughey vient de lancer sa propre chaîne YouTube. Une chaîne où l'acteur va partager ses idées, son art de vivre, et des secrets sur sa carrière.

Matthew McConaughey : un acteur qu'on ne présente plus

Matthew McConaughey débute sa carrière comme comédien au début des années 1990 dans des films comme My Boyfriend's Back, Génération rebelle ou encore Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération. À la fin des années 1990, il tourne dans deux petits chefs-d’œuvre coup sur coup : Contact et Amistad. Mais le début des années 2000 va être une longue traversée du désert pour Matthew McConaughey qui enchaîne les séries B, les comédies romantiques poussives et plus globalement des films largement insignifiants.

Interstellar ©Paramount Pictures

Il faut attendre 2011 pour que le comédien joue de nouveau dans des œuvres réellement impactantes. Il tourne ainsi dans La Défense de Lincoln, qui le remet en selle. Par la suite, Matthew McConaughey va choisir ses films et se constituer une filmographie aussi musclée que complexe avec des performances remarquées dans Killer Joe, Mud – Sur les rives du Mississippi, Magic Mike, Le Loup de Wall Street, Dallas Buyers Club,(pour lequel il obtient l'Oscar du Meilleur acteur en 2014), dans Interstellar et dans l'excellente première saison de True Detective. Une seconde partie de carrière qui en impose.

Matthew McConaughey lance sa chaîne YouTube

Mais apparemment Matthew McConaughey s'ennuie un peu en ce moment. Il faut dire qu'avec la situation actuelle, difficile de tourner des films. Le comédien a donc rejoint la communauté YouTube comme de nombreux artistes avant lui. Il s'agit d'une chaîne personnelle, qui contient pour le moment une seule vidéo introductive. Dans cette courte vidéo d'une minute, il tease le contenu de sa chaîne, et explique un peu de quoi il va parler :

Ici McConaughey et je veux vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube . C'est une destination où je vais partager qui je suis, qui je ne suis pas, ce en quoi je crois, ce que je fais, ce que je ne fais pas, ainsi que des approches de la vie que j'ai trouvées utiles et constructives en cours de route. Des prescriptions d'art de vivre qui m'ont aidé à naviguer dans ce rodéo dans lequel nous vivons tous.

Matthew McConaughey est loin d'être le premier à se lancer sur YouTube. De nombreux artistes, notamment du milieu du cinéma, ont créé leur propre chaîne. C'est par exemple le cas de Brie Larson, de Dwayne Johnson, de Kevin Hart ou encore de Jean-Claude Van Damme. Pour le moment, la chaîne de Matthew McConaughey a déjà attirée plus de 347 000 abonnés. Et forcément, le chiffre ne cesse de grimper.