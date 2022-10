Matthew Perry tacle violemment Keanu Reeves dans ses mémoires

Coup de publicité maladroit, erreur bête, conflit d'ordre privé ? Dans ses mémoires, dont certains extraits ont été publiés, Matthew Perry dégomme Keanu Reeves sans raison apparente. Une phrase assassine qui est mal passée et pour laquelle l'acteur de "Friends" vient de présenter ses excuses.

Matthew Perry publie ses mémoires

C'est ce qu'on peut appeler une belle balayette, bien gratuite. L'acteur et interprète du génial Chandler Bing dans la série culte Friends, Matthew Perry, a eu la bonne idée de publier ses mémoires. Dans celles-ci, il revient sur sa carrière sur les écrans et aussi, de manière étendue, sur son importante toxicomanie. Une somme d'addictions qui ont à plusieurs reprises gravement mis sa santé en danger, mais dont il est heureusement aujourd'hui sevré.

Ainsi, la publication de ses mémoires Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, le 1er novembre, est l'opportunité de tourner une page, voire plusieurs, sur une carrière aussi riche que très chaotique. Et aussi, raconter des anecdotes du monde d'Hollywood et apparemment régler quelques comptes...

Chandler Bing (Matthew Perry) - Friends ©NBC

À la manière de ses personnages, souvent cyniques et maladroits - d'où le génie de son humour pince-sans-rire -, Matthew Perry s'est ainsi autorisé une déclaration étonnante dans ses mémoires. En effet, sorti de nulle part, il s'en est pris à l'acteur Keanu Reeves. Une déclaration maladroite à double titre. D'abord, aucune inimitié ne leur est connue. Ensuite, sa remarque sur l'interprète de John Wick est inclue dans une forme d'hommage à River Phoenix, duquel Reeves et Perry étaient tous les deux proches...

Keanu Reeves en prend pour son grade

D'un côté, ce genre de déclarations assure une grande publicité au livre et à son auteur. Mais de l'autre, on a connu meilleure publicité... En effet, la pique a priori non-justifiée envoyée à Keanu Reeves pourrait bien se retourner contre son auteur, tant elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Lancé dans une réflexion sur ceux qu'il considère être des génies partis trop tôt, Matthew Perry écrit :

La liste des génies en avance sur leur temps est trop longue pour être détaillée ici - on se contera de dire que proche du sommet d'une telle liste devrait être mon partenaire dans "Jimmy Reardon", River Phoenix. River était un homme magnifique, à l'intérieur comme à l'extérieur - bien trop magnifique pour ce monde, comme il s'est avéré. Il semble toujours que ce sont les mecs les plus talentueux qui disparaissent. Pourquoi est-ce que de vrais penseurs comme River Phoenix et Heath Ledger meurent, alors que Keanu Reeves marche toujours parmi nous ?

My Own Private Idaho ©Fine Line Features

Les deux acteurs n'ont jamais travaillé ensemble, et n'ont à peu près rien de comparable. Si la popularité de Matthew Perry liée à Friends est mondiale, il n'y a pas de commune mesure aujourd'hui avec celle de Keanu Reeves, star planétaire des sagas Matrix et John Wick, et personnalité considérée comme "la plus sympathique d'Hollywood". Matthew Perry aurait pu s'arrêter là, après cet étrange aparté sur un acteur dont il juge apparemment le talent limité. Mais, plus étrange encore, il revient à la charge quelques lignes plus loin. Cette fois-ci, c'est au milieu de lignes sur le comédien Chris Farley, décédé en 1997 à l'âge de 33 ans.

"Keanu Reeves marche parmi nous."

La maladie de Chris avait progressé plus vite que la mienne (en plus, j'avais une peur salutaire du mot "héroïne", peur qu'il n'avait pas). J'ai frappé et troué le mur du dressing de Jennifer Aniston quand j'ai appris la nouvelle de sa mort. "Keanu Reeves marche parmi nous". J'ai dû faire la promotion du film "Les Premiers Colons" deux semaines après sa mort. Je me suis retrouvé à parler publiquement de sa mort due aux drogues et à l'alcool. J'étais défoncé durant tout ce moment.

L'attaque n'est pas des plus nobles, étant donné que Keanu Reeves était extrêmement proche de River Phoenix, avec qui il a joué dans My Own Private Idaho. Les déclarations de Matthew Perry, diffusées en avant-première par plusieurs médias comme Variety et le New York Times, ont ainsi agacé pas mal d'internautes, qui ont réagi en nombre pour souligner combien Keanu Reeves ne les méritait pas.

Matthew Perry s'excuse et reconnaît une "erreur"

Face à l'incompréhension générale, Matthew Perry s'est excusé ce mercredi 26 octobre, déclarant dans le magazine People :

En réalité, je suis un grand fan de Keanu. J'ai juste pris un nom au hasard, c'est une erreur. Je présente mes excuses. J'aurais dû utiliser mon propre nom.

Ce rétro-pédalage devrait être apprécié par les très nombreux fans des deux acteurs. Histoire d'oublier d'un côté comme de l'autre cette surprenante balle perdue...