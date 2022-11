Michael J. Fox reçoit un Oscar d'honneur

Moment d'émotion à Los Angeles ce samedi 19 novembre 2022, où l'acteur Michael J. Fox a reçu un Oscar d'honneur pour son action en faveur de la lutte contre la maladie de Parkinson. Atteint de cette maladie depuis plus de trente ans, l'acteur de "Retour vers le futur" et "Spin City" s'est montré ému et reconnaissant.

L'Académie des Oscars distingue Michael J. Fox

Après les retrouvailles émouvantes entre Christopher Lloyd et Michael J. Fox à la Comic Con de New York, l'acteur de la saga Retour vers le futur, inoubliable Marty McFly, s'est vu décerner un Oscar d'honneur lors de la soirée des Governor Awards. Un événement qui lance la saison des cérémonies et soirées de récompenses, non-télévisé - ce qui permet aux remettants et récipiendaires de prendre leur temps - et auquel, selon Deadline, tout ce qu'Hollywood compte de grandes personnalités était là.

©AMPAS

L'acteur de 61 ans a reçu le Jean Hersholt Humanitarian Award, qui récompense l'action exceptionnelle pour une cause humanitaire. Une distinction dont on peut se demander pourquoi elle arrive si tardivement. En effet, diagnostiqué souffrant de la maladie de Parkinson en 1991, alors qu'il est dans sa trentième année, Michael J. Fox va progressivement réduire ses apparitions au cinéma. Après 1996 et un dernière apparition dans Mars Attacks !, l'acteur va essentiellement prêter sa voix pour des films d'animation, n'apparaissant plus que de manière sporadique, surtout dans des séries.

En 2000, il crée sa fondation, la "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's research". Depuis sa création, l'acteur et sa fondation ont levé plus de 1,5 milliard de dollars pour faire progresser la recherche concernant cette grave maladie.

Une récompense reçue des mains de Woody Harrelson

C'est son ami Woody Harrelson qui lui a remis cet Oscar. Les deux hommes se sont rencontrés dans les années 80, au moment où Michael J. Fox tournait dans la série Sacrée Famille et Woody Harrelson dans la série Cheers. Ils ont ensuite partagé l'affiche du film Doc Hollywood de Michael Caton-Jones en 1991.

Michael J. Fox, au terme d'une longue standing ovation, s'est montré touché et l'a souligné avec humour :