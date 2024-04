Michael J. Fox de retour ? L'acteur se dit prêt à revenir au cinéma

L'acteur Michael J. Fox, dont le destin de superstar a été barré par un diagnostic précoce de la maladie de Parkinson, pourrait revenir sur les écrans ! C'est ce qu'il a déclaré dans une interview, suggérant qu'il attendait le bon rôle.

Michael J. Fox, le vrai retour vers le futur ?

C'est une très bonne nouvelle, que le public n'espérait plus vraiment. À l'âge de 62 ans, l'acteur canado-américain Michael J. Fox, mondialement célèbre pour son rôle de Marty McFly dans la trilogie Retour vers le futur, souffre depuis 1991 et ses 30 ans de la maladie de Parkinson. Une condition qu'il révèle publiquement en 1998, avant de disparaître progressivement des écrans, la maladie et ses symptômes compliquant irrémédiablement l'exercice de son métier.

Michael J. Fox - Still ©AppleTV+

Prêt à faire son retour

En 2020, Michael J. Fox annonçait alors sa retraite définitive des plateaux de cinéma et de télévision. Mais tout récemment, après être apparu aux BAFTA 2024 pour remettre le prix du Meilleur film, l'acteur a déclaré au micro d'Entertainment Tonight ne pas exclure un retour devant les caméras.

Si quelqu'un m'offre un rôle, si je le fais et si je passe du bon temps, alors c'est super. Je veux dire, le documentaire ("Still : A Michael J. Fox Movie", ndlr) a été un grand moment d'émotion. (...) Je pourrais revenir en tant qu'acteur, si quelque chose m'était proposé et dans laquelle je pourrais mettre mes réalités et mes challenges, et trouver une solution pour le faire.

C'est une excellente nouvelle, pour lui-même comme pour tous les patients et patientes souffrant de la maladie de Parkinson. L'acteur, après avoir révélé en être atteint, est devenu une figure principale de la recherche contre cette maladie. Il a en effet créé en 2000 sa fondation, Michael J. Fox Foundation for Parkinson's research, avec laquelle il a depuis levé plusieurs centaines de millions de dollars pour faire avancer les traitements.